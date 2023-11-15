Євробачення 2024. Букмекери вже обрали переможця: це не Україна

Кому прогнозують перемогу на Євробаченні 2024

Станом на 15 листопада, на думку букмекерів, перемогу на конкурсі з найбільшою долею ймовірності здобуде представник чи представниця Ізраїлю. На другому місці наразі йде Україна. Замикає трійку призерів майбутнього конкурсу Швеція.

Топ-10 претендентів на перемогу виглядає наступним чином:

Ізраїль

Україна

Швеція

Італія

Норвегія

Франція

Іспанія

Фінляндія

Азербайджан

Нідерланди і Велика Британія ділять 10 місце між собою.

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Зауважимо, що на сьогодні зі своїм представником на Євробаченні 2024 визначилися тільки французи.

Їхню країну представлятиме переможець 5 сезону талант-шоу The Voice: la plus belle voix (аналогу українського "Голосу країни"), 34-річний співак Slimane з піснею “Mon amour".

Коли і де відбудеться Євробачення 2024

Перший півфінал конкурсу, який проходитиме у шведському Мальме на Malmö Arena завдяки перемозі співачки Лорін минулого року у Ліверпулі, відбудеться 7 травня 2024 року (вівторок). Другий - 9 травня (четвер). Дата Великого фіналу Євробачення 2024 - 11 травня (субота).

Додамо, що Мальме втретє прийматиме Євробачення: пісенне дійство проходило у цьому шведському місті в 1992 і 2013 роках.

Євробачення на Malmö Arena (фото: eurovisionworld.com)

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