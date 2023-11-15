Євробачення 2024. Букмекери вже обрали переможця: це не Україна

До Євробачення 2024, яке пройде у Швеції, лишається ще майже півроку. Але букмекери вже гадають: хто ж здобуде перемогу на пісенному конкурсі. І це при тому, що зі своїм представником на грандіозному музичному дійстві визначилася лише Франція…
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld розповідає, кому букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні 2024 прямо зараз.
Станом на 15 листопада, на думку букмекерів, перемогу на конкурсі з найбільшою долею ймовірності здобуде представник чи представниця Ізраїлю. На другому місці наразі йде Україна. Замикає трійку призерів майбутнього конкурсу Швеція.
Топ-10 претендентів на перемогу виглядає наступним чином:
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Зауважимо, що на сьогодні зі своїм представником на Євробаченні 2024 визначилися тільки французи.
Їхню країну представлятиме переможець 5 сезону талант-шоу The Voice: la plus belle voix (аналогу українського "Голосу країни"), 34-річний співак Slimane з піснею “Mon amour".
Перший півфінал конкурсу, який проходитиме у шведському Мальме на Malmö Arena завдяки перемозі співачки Лорін минулого року у Ліверпулі, відбудеться 7 травня 2024 року (вівторок). Другий - 9 травня (четвер). Дата Великого фіналу Євробачення 2024 - 11 травня (субота).
Додамо, що Мальме втретє прийматиме Євробачення: пісенне дійство проходило у цьому шведському місті в 1992 і 2013 роках.
Євробачення на Malmö Arena (фото: eurovisionworld.com)
Нагадаємо, що в Україні визначили учасників Нацвідбору на Євробачення 2024.
Раніше вже стало відомо, що всесвітньовідомий гурт зі Швеції хотів представити Україну на Євробаченні 2024.