Евровидение 2023: TVORCHI после выступления сделали заявление об обстрелах Украины

Участники группы TVORCHI после яркого выступления в финале Евровидения 2023 года 13 мая сделали заявление о россиянах, которые поздно вечером обстреляли их родной город Тернополь и другие населенные пункты Украины.
Свою позицию на весь мир Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни озвучили в Instagram.
"За 10 минут перед выступлением читаем, как наш родной город атакуют", - говорится в сообщении ребят.
Скриншот (instagram.com/tvorchi_official)
Таким образом музыканты привлекают внимание мира к тому, что именно в этот момент происходит в Украине.
Скриншот (instagram.com/tvorchi_official)
Люди со всего мира в очередной раз убедились, что Россия - страна-террорист.
Скриншот (instagram.com/tvorchi_official)
Добавим, что в финале Евровидения 2023 года тернопольский дуэт исполнял песню "Heart of Steel", в которой рассказывается о силе духа и несокрушимости украинцев.
"У нас есть важный месседж, который важно донести до всех, кто услышит песню. Мы поем о сильном украинском народе со стальными сердцами. Кто бы что ни говорил, как бы трудно ни было, мы идем дальше, и этому никто не может помешать" , - говорит о треке вокалист группы Кенни.
Напомним, что войска РФ вечером 13 мая нанесли ракетный удар по Тернополю. По предварительным данным, прилет произошел в промзоне. Это впервые с начала полномасштабного вторжения оккупанты совершили ракетную атаку по этому городу.
Также в ночь на 14 мая россияне атаковали Харьков и область.