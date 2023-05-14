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Евровидение 2023: TVORCHI после выступления сделали заявление об обстрелах Украины

TVORCHI отреагировали на ракетный удар по Тернополю (фото: t.me/euroreport)
Автор: Дмитрий Войналович

Участники группы TVORCHI после яркого выступления в финале Евровидения 2023 года 13 мая сделали заявление о россиянах, которые поздно вечером обстреляли их родной город Тернополь и другие населенные пункты Украины.

Свою позицию на весь мир Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни озвучили в Instagram.

Реакция TVORCHI на ракетные удары по Украине

"За 10 минут перед выступлением читаем, как наш родной город атакуют", - говорится в сообщении ребят.

Скриншот (instagram.com/tvorchi_official)

Таким образом музыканты привлекают внимание мира к тому, что именно в этот момент происходит в Украине.

Скриншот (instagram.com/tvorchi_official)

Люди со всего мира в очередной раз убедились, что Россия - страна-террорист.

Скриншот (instagram.com/tvorchi_official)

Добавим, что в финале Евровидения 2023 года тернопольский дуэт исполнял песню "Heart of Steel", в которой рассказывается о силе духа и несокрушимости украинцев.

"У нас есть важный месседж, который важно донести до всех, кто услышит песню. Мы поем о сильном украинском народе со стальными сердцами. Кто бы что ни говорил, как бы трудно ни было, мы идем дальше, и этому никто не может помешать" , - говорит о треке вокалист группы Кенни.

Напомним, что войска РФ вечером 13 мая нанесли ракетный удар по Тернополю. По предварительным данным, прилет произошел в промзоне. Это впервые с начала полномасштабного вторжения оккупанты совершили ракетную атаку по этому городу.

Также в ночь на 14 мая россияне атаковали Харьков и область.

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