Евровидение 2023: где смотреть финал и как голосовать украинцам

Сегодня, 13 мая, в Ливерпуле пройдет финал главного песенного конкурса Евровидения 2023. Украину представляет тернопольская группа TVORCHI, которой прогнозируют третье место в рейтинге.
Где смотреть конкурс, как голосовать и кто прошел в финал - подробнее читайте в материале Styler.
Трансляция гранд-финала состоится в 22:00 по Киеву 13 мая. Следить за действом можно будет на:
По правилам конкурса голосовать за представителя своей страны нельзя. В первом полуфинале смогут голосовать Франция, Италия и Германия, а также зрители этих стран-участниц.
По результатам жеребьевки граждане Украины смогут проголосовать только во втором полуфинале и финале песенного конкурса.
Для этого нужно отправить смс-сообщение на номер 7576 с номером наиболее понравившегося участника. Также можно проголосовать по программе Eurovision Song Contest.
В заключительную часть песенного действа попали Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Норвегия, Сербия, Португалия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия, Финляндия.
Кроме того, автоматически в финал проходят страны-основательницы Евровидения. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания. В этом году в этот список добавляется Украина как победительница конкурса в прошлом году.
Букмекеры "Евровидения" отдают Украине третье место на конкурсе. С предыдущими лидерами у украинцев достаточно большой разрыв с вероятностью победить в 6%. Интересно, что в начале Украина была на первом месте в рейтинге.
В настоящее время рейтинговая таблица выглядит так:
Напомним, что украинская группа TVORCHI будет выступать с песней Heart of Steel 13 мая под номером 19.
Кстати, раньше мы показали выступления первой пятерки лидеров, в которые входит и Украина.