RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евровидение 2023: где смотреть финал и как голосовать украинцам

Все, что нужно знать украинцам о Евровидении (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня, 13 мая, в Ливерпуле пройдет финал главного песенного конкурса Евровидения 2023. Украину представляет тернопольская группа TVORCHI, которой прогнозируют третье место в рейтинге.

Где смотреть конкурс, как голосовать и кто прошел в финал - подробнее читайте в материале Styler.

Где и когда смотреть фина Евровидение 2023

Трансляция гранд-финала состоится в 22:00 по Киеву 13 мая. Следить за действом можно будет на:

  • официальной Facebook-странице Евровидения
  • сайте "Суспільне Культура"
  • сайте "Общественное Евровидение"
  • YouTube -канале "Евровидения Украина"
  • YouTube-канале песенного конкурса "Евровидение"
  • через приложение "Дія"

Как отдать голос за участника

По правилам конкурса голосовать за представителя своей страны нельзя. В первом полуфинале смогут голосовать Франция, Италия и Германия, а также зрители этих стран-участниц.

По результатам жеребьевки граждане Украины смогут проголосовать только во втором полуфинале и финале песенного конкурса.

Для этого нужно отправить смс-сообщение на номер 7576 с номером наиболее понравившегося участника. Также можно проголосовать по программе Eurovision Song Contest.

Кто прошел в финал конкурса

В заключительную часть песенного действа попали Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Норвегия, Сербия, Португалия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия, Финляндия.

Кроме того, автоматически в финал проходят страны-основательницы Евровидения. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания. В этом году в этот список добавляется Украина как победительница конкурса в прошлом году.

Какое место прочат Украине

Букмекеры "Евровидения" отдают Украине третье место на конкурсе. С предыдущими лидерами у украинцев достаточно большой разрыв с вероятностью победить в 6%. Интересно, что в начале Украина была на первом месте в рейтинге.

В настоящее время рейтинговая таблица выглядит так:

  • Швеция - 52%
  • Финляндия - 22%
  • Украина - 6%
  • Франция - 4%
  • Испания - 3%

Напомним, что украинская группа TVORCHI будет выступать с песней Heart of Steel 13 мая под номером 19.

Кстати, раньше мы показали выступления первой пятерки лидеров, в которые входит и Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениебукмекерTVORCHIЛиверпуль