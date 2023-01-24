Таскали за волосы на глазах у людей: в метро Берлина русскоязычные мужчины избили украинок

В Германии в Берлине трое русскоязычных мужчин напали на двух беженцев из Украины. Неадекватные мужчины оскорбляли и избивали молодых женщин.

Детали нападения на украинцев

Инцидент произошел в центральном районе немецкой столицы 21 января.

Согласно свидетельствам потерпевших и свидетелей, в берлинском метро двух гражданок Украины 24 и 25 лет начали оскорблять трое мужчин, которые говорили на российском языке.

Когда девушки вышли из вагона на станции "Александерплац", один из мужчин 24-схватил летнюю украинку за волосы и ударил по голове.

В результате в конфликт вмешались другие пассажиры, после чего нападавшие скрылись.

В каком состоянии пострадала

После инцидента пострадавшая девушка пожаловалась на головные боли, но от помощи медиков отказалась. Сейчас этот случай расследует немецкая полиция.

Неизвестно, почему русскоязычные мужчины стали вести себя так агрессивно. Украинки не сказали ни слова о России, а тем более о российском языке.

Добавим, что это не первые случаи, когда россияне нападают на украинцев за границей.