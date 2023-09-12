Эволюция iPhone: как менялся "яблочный" смартфон с 2007 года по сей день

iPhone (iPhone 2G) (2007)

iPhone 2G стал первым смартфоном компании и символом революции в мире мобильных устройств.

Это устройство имело 3,5-дюймовый сенсорный экран, камеру с разрешением 2.0 Мп, но в нем отсутствовала поддержка 3G и приложений сторонних разработчиков.

iPhone 2G (фото: wikimedia.org)

iPhone 3G (2008)

iPhone 3G был вторым поколением этой линейки смартфонов, что представило инновационную возможность подключения к сети 3G. Это улучшило скорость передачи данных и оптимизировало работу программ.

Устройство также впервые представило концепцию App Store, создав возможность для пользователей загружать и устанавливать дополнения из магазина приложений. К этой модели Джобс и Ко также добавили GPS для навигации.

iPhone 3G (фото: wikimedia.org)

iPhone 3GS (2009)

Эта модель получила более быструю производительность, усовершенствованную камеру и расширенные функциональные возможности. Также этот смартфон был первым в линейке iPhone, у которого была камера с возможностью записи видео и голосовое управление Siri.

iPhone 3GS также стал доступнее для широкой аудитории, что увеличило популярность продуктов Apple среди пользователей мобильных устройств.

iPhone 3GS (фото: wikimedia.org)

iPhone 4 (2010)

iPhone 4 стал новым этапом в эволюции смартфонов благодаря его стильному дизайну со стеклянными панелями в металлической рамке. Этот смартфон впервые в линейке смартфонов Apple получил высокораздельный дисплей Retina, предложивший невероятно четкое и яркое отображение контента, сразу покорившего пользователей.

Здесь появилась возможность записи HD-видео, появилась вторая камера для видеозвонков FaceTime.

iPhone 4 (фото: wikimedia.org)

iPhone 4S (2011)

Это устройство было знаковым для Apple, поскольку он представил Siri в качестве персонального голосового ассистента, позволившего пользователям взаимодействовать со своим устройством голосом. iPhone 4S получил улучшенную камеру в 8 Мп, а также процессор Apple A5 для повышенной производительности.

iPhone 4S (фото: wikimedia.org)

iPhone 5 (2012)

iPhone 5 поразил пользователей своим увеличенным 4-дюймовым дисплеем и тонким корпусом, что сделало его одним из самых стильных смартфонов на рынке. Этот аппарат внедрил технологию Lightning, новый разъем для зарядки и синхронизации.

Смартфон также получил поддержку LTE для более быстрого интернета.

iPhone 5 (фото: wikimedia.org)

iPhone 5S (2013)

Телефон стал первым смартфоном с функцией Touch ID. Также устройство оснастили процессором A7 - первым 64-битным процессором в мире мобильных устройств.

У iPhone 5S также была усовершенствованная камера с большими пикселями и двойной LED-вспышкой, что улучшило качество фотографий при низком освещении.

iPhone 5S (фото: wikimedia.org)

iPhone 5C (2013)

Этот смартфон отличался ярким и насыщенным цветом своего пластикового корпуса, предоставляя пользователям больше вариантов дизайна. Также он оставался технически схожим с iPhone 5, предлагая ту же производительность и качество экрана, но стал доступен по более низкой цене.

iPhone 5C (фото: wikimedia.org)

iPhone 6 и iPhone 6 Plus (2014)

В этой линейке Apple увеличила экраны своих смартфонов до 4,7 и 5,5 дюймов соответственно, что сразу же пришлось по вкусу пользователям.

Эти модели получили более тонкий и элегантный дизайн, а также мощные процессоры A8, которые обеспечили улучшенную производительность и графику, а также поддержку новой платежной системы Apple Pay.

iPhone 6 и iPhone 6 Plus (фото: wikimedia.org)

iPhone 6s и iPhone 6s Plus (2015)

Эти модели получили процессор A9, а также 3D Touch - инновационную технологию, позволяющую устройству распознавать силу нажатия и реагировать соответственно.

iPhone 6s и 6s Plus также получили улучшенную камеру с функцией Live Photos, позволившую захватывать моменты до и после съемки, придавая фотографиям дополнительную живость.

iPhone 6s (фото: wikimedia.org)

iPhone SE (2016)

Этот iPhone был мощным устройством, унаследовавшим дизайн iPhone 5s, но с более современными характеристиками внутри.

Смартфон оснащался процессором A9, что обеспечивало высокую производительность и совместимость с последними версиями операционной системы iOS, сохраняя при этом более доступную цену.

iPhone SE (фото: wikimedia.org)

iPhone 7 и iPhone 7 Plus (2016)

Эти смартфоны поразили пользователей улучшенными камерами, мощным процессором A10 Fusion и новым цветом - глянцевым черным. iPhone 7 Plus отличался особенно большим 5,5-дюймовым дисплеем и двойной камерой.

Обе модели стали водонепроницаемыми и получили улучшенное звуковое качество, пылеустойчивость.

Также в 2016-м Apple отказалась от традиционного разъема для наушников, заставляя клиентов покупать переходники, подходящие к старым гарнитурам или наушникам с разъемом Lightning.

iPhone 7 и iPhone 7 Plus (фото: wikimedia.org)

iPhone 8 и iPhone 8 Plus (2017)

В этом году Apple представила улучшенные версии своих предшественников с более мощным процессором A11 Bionic и новым дизайном, включая стеклянную заднюю панель для поддержания беспроводной зарядки. Также был возвращен разъем для наушников.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus (фото: wikimedia.org)

iPhone X (2017)

iPhone X представил революционный дизайн с безрамочным дисплеем OLED и функцией распознавания лица Face ID, заменив традиционный Touch ID. Этот смартфон получил процессор A11 Bionic, обеспечивший наивысшую производительность и поддержку дополненной реальности.

Этот iPhone стал символом инновации и стиля, предлагая пользователю невероятно качественный экран, продвинутую камеру и безопасный способ разблокировки устройства, что сделало его одним из самых ожидаемых смартфонов своего времени.

iPhone X (фото: wikimedia.org)

iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max (2018)

iPhone XR стал доступным вариантом с яркими цветами и производительным процессором A12 Bionic.

iPhone XS и iPhone XS Max предложили более высокие и качественные OLED-дисплеи, улучшенные камеры и более высокую производительность, что сделало их флагманскими моделями на момент выпуска.

Эти три модели продемонстрировали разнообразие выбора для пользователей, учитывая их преимущества в размерах, дизайне и функциональности и представили современные технологии на рынке смартфонов.

iPhone XS (фото: wikimedia.org)

iPhone XR (фото: wikimedia.org)

iPhone 11 (2019)

Этот iPhone стал преемником популярной линейки iPhone XR и предложил пользователям множество улучшений, включая процессор A13 Bionic и улучшенную двойную камеру.

Смартфон был доступен в нескольких ярких цветах и оснащен дисплеем Liquid Retina, который обеспечивал яркие и четкие изображения, делая просмотр контента более приятным.

iPhone 11 (фото: wikimedia.org)

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max (2019)

Эти два устройства сочетали в себе мощный процессор A13 Bionic, отличные OLED Super Retina дисплеи и улучшенную тройную камеру для профессиональных фотографий и видеозаписей.

Смартфоны отличались от других моделей iPhone более современной технологией камеры, включая режим ночной съемки, портретный режим и улучшенную стабилизацию изображения.

iPhone 11 Pro (фото: wikimedia.org)

iPhone SE 2-го поколения (2020)

В апреле 2020 года Apple выпустила второе поколение iPhone SE, предлагая комбинацию доступной цены и высокой производительности с процессором A13 Bionic. Этот смартфон сохранил классический дизайн iPhone 8, но получил улучшенную камеру, поддержку портретного режима и Smart HDR.

iPhone SE 2-го поколения (фото: wikimedia.org)

iPhone 12, iPhone 12 mini (2020)

Эти смартфоны были представлены с современным дизайном, плоскими краями и OLED Super Retina XDR дисплеем, обеспечивающим яркие и контрастные изображения, а также представила собственные варианты зарядки MagSafe.

Телефоны не получили процессор A14 Bionic, предлагавший улучшенную производительность и поддержку 5G, что делало их готовыми для будущих сетевых технологий.

iPhone 12 mini (фото: wikimedia.org)

iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max (2020)

Эти модели стали флагманскими с отличительными характеристиками, включая процессор A14 Bionic и улучшенную тройную камеру с режимом LiDAR, что обеспечивало более точное определение глубины и расширенные возможности в фотографии.

Они отличались от стандартных моделей iPhone 12 более высоким качеством дисплея OLED Super Retina XDR и большими размерами. Особенно iPhone 12 Pro Max, имевший самый большой дисплей в истории iPhone.

iPhone 12 Pro (фото: wikimedia.org)

iPhone 13, iPhone 13 mini (2021)

Эта линейка смартфонов продолжила традицию дизайна и производительности, представив более мощный процессор A15 Bionic и улучшенные функции камеры. Обе модели iPhone 13 получили технологию Cinematic Mode, которая позволяет создавать эффекты глубины в видеороликах, а также поддержку ProRAW и ProRes.

iPhone 13 (фото: wikimedia.org)

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max (2021)

Эти устройства стали абсолютными флагманами, предлагая отличную производительность благодаря процессору A15 Bionic и инновационным технологиям в области камеры, включая режим ProRAW, ProRes и усовершенствованный режим ночной съемки.

Смартфоны имеют отличные OLED Super Retina XDR дисплеи с поддержкой ProMotion, обеспечивающие плавное и реактивное отображение контента.

iPhone 13 Pro (фото: wikimedia.org)

iPhone 14, iPhone 14 Plus (2022)

Эти устройства получили процессор A15 Bionic. Также была добавлена поддержка быстрой зарядки, а также множество функций безопасности, таких как Emergency SOS через спутник.

В этих моделях также отсутствует физический лоток для SIM-карты, подталкивающий пользователей использовать только eSIM.

iPhone 14, iPhone 14 Plus (фото: wikimedia.org)

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max (2022)

Смартфоны получили текущий процессор A16 Bionic. Был переделан дизайн передней части устройства, на месте челки располагается Dynamic Island - предназначен для предоставления полезной информации, такой как сообщения аппаратного и системного уровня, данные о воспроизведении мультимедиа и так далее.

Также сенсор камеры увеличился до 48-мегапикселей.

iPhone 14 Pro (фото: wikimedia.org)