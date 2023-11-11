Евгения Эмеральд рассказала о "маленькой победе". Ее бывший не сможет видеться с дочерью

Эмеральд судится с мужем

Бывшая военная рассказала, что вчера прошло заседание комиссии Службы по делам детей и семьи Дарницкой райгосадминистрации. Там было рассмотрено дело по установлению графика или возможности Стипанюка видеться с дочерью.

"Как известно, по Стипанюку открыто два уголовных производства по покушению на мою жизнь и угрозам моей жизни и здоровью. Также Минобороны проводит расследование его принадлежности к военной службе, а в суд подан иск о предписании запрета на его приближения ко мне и дочери" , - объяснила Эмеральд.

Эмеральд рассказала о первых успехах (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Стипанюк может получить полный запрет на общение с ребенком

Также женщина рассказала, что во время заседания комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы у Стипанюка не было никакого графика и каких-то определенных часов для общения с дочерью. По словам Эмеральд, скоро должны назначить еще одно заседание.

"Если же мы выиграем суд по предписанию запрета на приближение до полугода, это автоматически запретит Стипанюку приближаться ко мне и ребенку. Первая маленькая победа в отстаивании нашего достоинства и безопасности! Верим в украинское законодательство!" - написала бывшая военная.

Эмеральд и Стипанюк (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Развод Эмеральд и Стипанюка - что известно

В начале октября Эмеральд объявила о разводе с военным. Она заявила, что Стипанюк ей угрожает. Кроме того, появилась информация о том, что бывший муж Эмеральд сидел в Киеве, а получал самую высокую зарплату в ВСУ.

После этого на женщину было совершено покушение. Затем Эмеральд рассказала, что против Стипанюка ведутся расследования.