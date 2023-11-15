Евгения Эмеральд: Очень много людей пророчат мне политику

– Добрый день, Евгения. Спасибо, что нашли время на разговор. Перед тем, как мы перейдем к главной части нашего разговора, хочу спросить, как вы сейчас? В каком состоянии вы?

Здравствуйте. Я свободна. Вы знаете, когда я смотрела на свое интервью, я очень много плакала. Наверное, это были мои последние слезы. Как только я заговорила, мне стало легче. Я это почувствовала, и ни минуты я об этом не жалела. Это был очень сложный для меня шаг. Я рассказывала, что готовилась к этому еще летом.

Я приняла решение бороться, ведь понимала, что если замолчу - не выиграю. Я очень горжусь результатами. Многие женщины проснулись, они каждый день пишут мне свои истории.

– Я просмотрела все интервью, которые вы дали на это время. И мне самой хочется хронологически понять вашу историю с Евгением Стипанюком. С самого начала вы познакомились на фронте.

Не совсем так. Я была на фронте, это были последние три месяца службы в Запорожской области. Была нормальная связь. Я уже тогда была достаточно медийной, журнал "Elle" написал обо мне статью, и Стипанюк это увидел.

Он мне написал очень культурно. Хотя, когда я увидела его страницу, подумала, что он какой-то самоуверенный боклан, но меня поразила его манера общения. Он подбирал слова, которые пронзали.

Он сказал мне, что тоже военный ВСУ, что он на ротации. Потом это оказалось ложью. Откровенно говоря, у меня не было времени анализировать все это, изучить его бэкграунд. Говорю это специально, чтобы девушки на моей истории учились.

Что мне мешало зайти в Google и найти все скандалы Евгения Стипанюка? Если бы я была немного умнее, этой истории могло бы и не случиться. Но сейчас я думаю, что это должно было случиться со мной.

Когда я только ушла от него, я часто задавала себе вопрос: "Почему я?" Я получила ответ. Я поняла, что я просто его карма (смеется). Наверное, я женщина, которая должна поставить точку на этом человеке.

– Вы довольно быстро поженились.

Спустя почти месяц он сделал предложение. Через несколько месяцев мы официально расписались.

Свадьба Евгении Эмеральд и Евгения Стипанюка (фото: instagram.com/libkos)

– Вас не смущало, что это как-то быстро происходит?

Когда я все проанализировала, я поняла, что это классический прием тирана и абьюзера. Поглотить свою жертву быстро, чтобы она не успела прийти в себя.

Но когда ты на фронте, сегодня твоя жизнь есть, завтра ее нет. Я понимала, что нужно жить сегодня, делать то, что ты хочешь. К тому же мои родители поженились через месяц после знакомства и прожили вместе 33 года до смерти папы.

Я подумала, что, может быть, Бог меня услышал, и это мой случай. Немножко ошиблась (смеется).

– Но при всей эйфории вы уже тогда ощущали первые "звоночки", которые вас смущали. Напомните, пожалуйста, что это было.

Во-первых, мне очень не понравилось, что он плохо высказывался о своей первой жене Насте, с которой он был три года вместе. Мне вообще не нравилось, что он рассказывал о девушках. Это было как-то унизительно, если честно.

Он подавал это так, что они были меркантильными и предавали его. Я принялась его жалеть. Это тоже классический прием абьюзера. Ага, они были плохими, а хорошая, я ему докажу, что я не такая. Я знала, что я не такая; что я появилась в его жизни, чтобы он наконец был счастлив.

Кроме того, я как сейчас помню: на следующий день, когда мы созвонились по телефону, он узнал, что моя мама и ребенок находятся в Киеве. Он к ним приехал с цветами, продуктами. Тогда мой побратим сказал, что это нездорово. Несколько дней назад мы увиделись на похоронах нашего общего побратима. Я сказала, что жалею, что не услышала его тогда.

– А вы познакомились, находясь на разных участках фронта?

Он тогда вообще находился в Киеве. Был оформлен в ТрО КГГА, но мне сказал, что на ротации будто бы. В ВСУ он вступил осенью.

Моя ошибка еще в том, что я сама сделала его известным военным. За это я хочу публично извиниться. Я верила в это и гордилась им. Да, он приезжал каждые выходные. Скажу откровенно: как женщину, меня это устраивало.

Но зная свой военный путь, у меня первые выходные были летом три дня. Я спрашивала его, как так. Он говорил, что они аэроразведка, приехали на позиции, отработали и всех отпускают домой.

Знаете, когда я догадалась, что он лжет? Это произошло весной. Когда я ему звонила, он всегда был в комнате пьян. А второе было максимально показательной историей.

Они действительно поехали в какую-то деревню под Харьков на четыре дня. Они жили в доме, да, без лакшери условий, но там были кровати с матрацами. На самом деле, для военных это супер условия. А он все четыре дня жаловался мне.

Тогда я поняла, что он просто не знает, что такое фронт. Я женщина, я спала на сырой земле в холодном поле. И я не ныла. А тут такой крепкий мужчина, тоже вроде бы военный…

– А в каких отношениях вы со Стипанюком сейчас?

Никаких. Когда я ушла, он стал мне писать, но я не отвечала вообще. Это тоже типичное поведение агрессора: он выводит жертву на эмоции, поэтому я заняла позицию молчания.

Впервые я ответила через полтора месяца. Он хотел забрать ребенка на выходные. Да, ты отец, но ты мне урожаешь, ты надо мной издевался. Я не против общения с ребенком, но только в присутствии моей матери, на той территории, где сейчас проживает со мной ребенок.

В следующий раз он написал мне, когда подал заявление в органы опеки, что я плохая мать. Я отвечала так же. Я понимаю, почему он хотел забрать ребенка. Потому что он привык жить показательно, показать в Instagram, какой он классный отец.

Но если бы он действительно хотел быть в жизни ребенка, он согласился бы приехать ко мне на территорию, чтобы увидеть его. Он как-то участвовал бы финансово в воспитании ребенка.

– Вы планируете знакомить вашу дочь с папой, когда она подрастет?

Сейчас у меня цель принять все меры, чтобы ее биологический отец не общался и не виделся с ней. Это решение я приняла, когда узнала об изнасиловании. Этот человек просто опасен для социума, а у него девочка растет.

Я буду лишать его родительских прав. Когда ребенок вырастет, если он захочет общаться с отцом, я не буду мешать. Я буду где-то рядом оберегать. Но пока она маленькая, я сделаю все, чтобы защитить ее.

Евгения Эмеральд с мамой и двумя дочерьми (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

– Получает ли Стипанюк самую высокую зарплату ВСУ до сих пор? Вам это известно?

Об этом я рассказывала до того периода, пока была с ним. До июня он точно ее получал. Он перекидывал деньги водителю Ляшко и отдавал в долларах. Этих денег я не видела. Просто знаю, что такое было.

Затем они официально перешли в другое подразделение. Сколько он получает там я не могу сказать. Надеюсь, что Минобороны обнаружит и отчитается об этом.

– Олег Ляшко очень выразительное лицо в свете последних событий. Он присутствовал на вашей свадьбе. Вы тогда еще не были с ним знакомы?

Да.

– И не знали, что муж с ним работает?

Нет, не так. Я знала. Когда мы познакомились, я спросила, кем работаешь. Он мне сказал, что бодигардом. Чуть позже я узнала, что именно с Ляшко. Но я не была знакома с ним, поэтому мне трудно было дать оценку, что он за человек.

Свадьбу организовывал мой муж. Из гостей было много военных, был Ляшко. Олег Валерьевич дал речь на минут 15. Поздравил нас, подарил немного денег. Это было наше первое знакомство. В следующий раз я увидела его крещении ребенка, а потом ушла от мужа.

Кстати, к Олегу Валерьевичу я дважды обращалась за помощью. Первый был в июне, когда произошел факт угроз. Он первым услышал все записи, которые уже услышала вся страна.

Я не знала, что делать. Я думала, что он, как шеф, сможет на него повлиять. Он это проигнорировал.

А потом в конце лета я пыталась обратиться к нему, хотела пообщаться, рассказать, что буду выходить в СМИ. Но он не хотел меня слушать.

– С какими государственными проблемами вы столкнулись в процессе доказательства вины Стипанюка, разводе и т. п.?

Когда мы подавали предписание о запрете на приближение, предоставили все необходимые доказательства и документы, Стипанюк подал встречное заявление, что он воин ВСУ. Поэтому судья остановила дело и постановила, что рассматривать будет после завершения войны.

Мы поступили умнее. Написали встречное заявление, чтобы закрыть дело полностью, а позже подать новый иск.

Это не то, что недоработка системы, это большой пробел. Хотя Стипанюк мог спокойно подключиться онлайн, у него есть интернет. Тем более, когда было судебное разбирательство, его зафиксировали в Киеве.

– А чего вы сегодня боитесь?

Есть у меня страх. Только не смейтесь (улыбается). Говорят, что когда человек умирает у него перед глазами, за доли секунды всю жизнь пролетает. Когда настанет тот день, я хочу не жалеть о прожитом, чтобы мне было не стыдно, сделать что-то полезное.

Я еще не готова умирать, потому что у меня есть две мечты. Я хочу поехать на запад в сезон, когда растут грибы и ягоды. Это всего две недели в год, хочу собрать грибы и ягоды. И еще хочу увидеть в Мадриде картину "Сад земных наслаждений". Потому пока я это не сделаю, не готова умирать.

Все остальное… Я не боюсь, если кто-нибудь увидит мои обнаженные снимки, не боюсь, если меня осквернят на всю страну, не боюсь черного пиара. Я больше не боюсь измены или остаться без денег. Просто я прошла все это.

– Вы уже несколько раз достаточно открыто проартикулировали, что не боитесь публикаций о вас. Когда журналист Денис Кошельник опубликовал видео, на котором ваш бывший муж с Ляшко в караоке, он также написал, что у него на вас есть компромат, если вы готовите себе место в парламенте.

Вы понимаете, что я не могу это прокомментировать откровенно. Могу только намекнуть. Я понимаю, о чем идет речь. Просто так нужно.

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– А что может означать место в парламенте?

Откровенно говорю, что на это у меня нет денег. Когда-то политические амбиции у меня были, но потом я посмотрела и поняла, что это не мое. Пока мне очень много людей пророчат политику.

Слушайте, мне никто ничего не предлагал. То есть сейчас говорить что-либо о политике не могу. Я не буду утверждать, что меня там точно не будет. Я не знаю, это жизнь. Мне важно менять. Сейчас я не будучи политиком внедряю изменения, и меня это полностью устраивает. Дополнительные статусы мне не нужны.

– Напоследок, к чему вы хотите прийти освещением этого дела? Локально, что касается именно вас и глобально в контексте домашнего насилия в Украине.

Что касается себя, то я хочу довести дело до конца, чтобы человек понес уголовную ответственность. Очень важно показать, что справедливость есть и что ее можно доказать.

Глобально я посвящу свою жизнь этой теме. Планов очень много. Я напишу книгу "С женщиной так нельзя". Все, что касается этой темы, я буду в ней. Я думаю, что нам удастся снизить процент всего этого.

Потому что если человек будет знать, что есть санкции и ответственность без возможности откупа, его это будет останавливать. А дальше посмотрим.

О домашних избиениях, покушении на жизнь, работе с психотерапевтом, отношениях со старшей дочерью и месте в парламенте смотрите в большом интервью Евгении Эмеральд на YouTube-канале РБК-Украина.