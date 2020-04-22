Евакуація українців: коли почнуть повертати додому громадян, які застрягли за кордоном

Евакуація українців, які застрягли за кордоном через карантин, планується на наступному тижні. При цьому першими заберуть наших людей в Ізраїлі. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Чиновник зазначив, що в Ізраїлі найбільш гостро стоїть візове питання, тому ця країна буде перша на евакуацію українців. Далі наших людей заберуть з США, оскільки там у багатьох теж закінчуються туристичні візи. Далі буде Балі, Індонезія, Таїланд.

"У Європі також є ряд країн, з яких внаслідок закриття проїзду всередині Шенгенської зони нам доведеться вивозити людей літаками", - заявив Криклій в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Крім того, людей евакуюють з Італії та Іспанії. Громадяни, які повертаються, повинні будуть пройти обов'язкову 14-денну обсервацію. У той же час багато українців по поверненню намагаються уникнути обсервації.

За словами Криклія, через систему "Друг" Міністерства закордонних справ зареєструвалися понад 9 тисяч громадян, які хочуть повернутися в Україну.

Нагадаємо, що на Балі застрягли українці, яким відмовляють у допомозі. Одна з туристок розповіла, що вона разом з родиною відлетіла з України ще в лютому. Зараз у неї вже закінчуються гроші на їжу, але консули весь час просять ще почекати. При цьому жінка вже взяла гроші в кредит і не знає, що їй робити далі.