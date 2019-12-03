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Цієї війни б не було: український продюсер шокував визнанням про Скрябіна

STYLERПерсони    03.12.2019 - 20:51
Цієї війни б не було: український продюсер шокував визнанням про Скрябіна
Юрій Бардаш дав інтерв'ю Дудю (кадр з відео)

Юрій Бардаш дав інтерв'ю Дудю і розповів про своє ставлення до покійного Кузьми Скрябіну

Юрій Бардаш назвав покійного Кузьму Скрябіна великою людиною і героєм. Про це екс-продюсер "Грибів" та співачки Луни повідомив в інтерв'ю Юрію Дудю. Також за словами українського продюсера і співака, якби Кузьма був живий, війни на Донбасі б не було.

"Це велика людина. Він справжній герой. Я його не вважаю своїм учителем, мені не довелося з ним дуже багато спілкуватися, але ми з ним два роки дуже дружили. Коли я прийшов на телебачення з балетом зі своїм, нас важко було назвати балетом, я зібрав усіх типів на вулиці просто. Пекельні панки, намазані дреди. Його вже тоді дуже сильно респектовали, передача "Шанс" і він говорить таке: "Це типи круті". І він нам дозволяв робити все, що ми хочемо. І взагалі це велика людина. Якби він був живий, він би не допустив цієї війни. Це був єдиний чоловік, якого поважали на Сході, і на Заході", - сказав Бардаш.

Цитату Бардаша можна почути з 47 хвилини відео.

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