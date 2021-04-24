Цією молитвою треба освятити вербу, щоб привернути в дім щастя і достаток

Вербну неділю в 2021 році православні християни святкуватимуть 25 квітня, рівно за тиждень до Великого свята Великодня. Головним символом цього свята є верба - гілочки дерева приносять до храму на освячення, щоб потім вони стали оберегом дому і родини на цілий рік. Але в умовах пандемії коронавірусу українцям рекомендують утримуватися від відвідування церкви, а гілочки верби можна освятити вдома.
Яку молитву треба вимовити і що не можна робити 25 квітня - читайте нижче в матеріалі.
В цю неділю церква святкує Вхід Господній у Єрусалим, або Неділю ваїй. В народі свято відоме як Вербна неділя.
Згідно Біблії, Христос в цей день дві тисячі років тому в'їхав у місто на ослі. Його зустрічали, як Царя Ізраїля, вистилаючи шлях пальмовими гілками. Таким чином Ісус виконав пророцтво, зійшовши на шлях добровільних страждань і смерті, які він прийняв за рід людський.
Гілочки верби у нас символізують пальмові гілки, якими зустрічали Спасителя. Вважається, що освячена верба має особливу силу. З гілочками пов'язаний ряд прикмет і вірувань.
"Освячуються верби оці, Благодаттю Всесвятаго Духу і окропленням води ся священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!"
Сьогодні зібрала нас благодать Господня, його сила і твердість. Я, раб Божий (ім'я), повторюю твій шлях, як Ти сказав: "Дам я Пасху з учнями моїми".
За шість днів до дня того, відвідав Ти Віфанію. Дай же, Ісус Христос, спокій і щастя віруючим у цей день, з тією твердістю духу, з якою наказав Ти: "Лазаре, прийди" за шість днів до Пасхи і воскрес Лазар.
Ти в'їхав у місто на молодому віслюку і звернув своїм виглядом не віруючих на віруючих, грішників на благодійників. Язичники стали вмить слухняними християнами, варто було Тобі з'явитися у них на очах.
За Тобою ввійдемо і ми, віруючі християни, в новий Єрусалим і від мови Церква з пророком Захарією прокажемо, що прийшло граду цьому спасіння в Твоєму обличчі.
Христосе, Тобі віддаю я свої молитви. Побач любов до себе, що виходить із людських сердець, та не залиш нас, дітей своїх і послідовників, скорботі земної, в пастці Диявола.
Дай нам силу прощення і молосердя, дозволь досягти радості свята святого Великодня і зустріти цей веселий день, оспівуючи і прославляючи Тебе, Твого Батька і Святий Дух Твій. Відтепер нехай будуть душі наші від гріха очищені.
Славимо ми царство Твоє небесне і батька Твого, Господа Бога, нехай буде воно вічно, Амінь.
В цей день віруючі, що стежать обмеженням Великого посту, можуть собі дозволити рибу і морепродукти.
Раніше ми писали про всі традиції, прикмети і заборони Вербної неділі 2021.