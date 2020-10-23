Цей вітамін визнаний спалювачем жиру під час холодів

Вчені відкрили новий механізм, за допомогою якого вітамін А регулює спалювання жирів і вироблення тепла в холодних умовах. Так, було доведено, що при низьких температурах рівень цього вітаміну підвищується у людей і мишей.

Це дозволяє перетворювати білу жирову тканину в так звану "добру" буру жирову тканину, стимулює спалювання жиру і виділення тепла. Такий висновок зробили вчені з Віденського медичного університету (MedUni), пише wtfit.me.

За словами дослідників, у людини є як мінімум два типи жирових "депо" - біла і бура жирові тканини. При ожирінні росте в основному білий жир (його 90%, найбільше внизу живота і на стегнах). А ось бурий жир спалює енергію і тим самим генерує тепло.

Вчені вважають, що перетворення білого на бурий жир може бути новим терапевтичним методом боротьби з ожирінням і зайвою вагою. І в цьому може допомогти метод з використанням вітаміну А. При низьких температурах вітамін перерозподіляється і перетворює білий жир на бурий.

Бурий жир має специфічне коричневе забарвлення внаслідок наявності великої кількості мітохондрій, які інтенсивно поглинають видиме світло. Найбільше цього типу жирової тканини в тілах немовлят. Він розташований навколо кровоносних судин, що постачають кров'ю головний мозок та органи черевної порожнини, а також оточує підшлункову і надниркові залози і нирки. Найбільші його скупчення спостерігаються між лопатками, в області шиї і передньої стінки черевної порожнини.

Тим не менш, вчені говорять, не варто бігти в аптеку за вітамінними добавками без призначення лікаря. Адже критично важливо, щоб вітамін А транспортувався до потрібних клітин в потрібний час.

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