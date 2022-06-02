Цей унікальний український коренеплід не поступається по вітамінам лимону

Хрін - це овоч сімейства хрестоцвітних. Мало хто знає, що в ньому стільки ж вітаміну С, як в апельсинах і лимонах. Крім того, цей коренеплід багатий мінеральними елементами. У ньому є мідь, залізо і деякі рідкісні мінерали - бор, молібден, ванадій.
Про це українцям розповіла дієтолог Світлана Фус.
Хрін також містить ефірні масла, що стимулюють роботу травної системи, завдяки чому краще перетравлюється їжа, збільшується засвоєння поживних речовин. Він підсилює секрецію травних соків і запобігає підвищене газоутворення.
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У цьому овочі є фермент пероксидаза, що бере участь в нейтралізації вільних радикалів кисню, накопичення яких є фактором ризику багатьох захворювань. Крім того, ефірні масла, що містяться у хріні, мають бактерицидну і протипухлинну дію.
Зазвичай хрін вживають як добавку до м'яса і холодцю. Його смачно і корисно поєднувати з тертим відвареним буряком, яка буде хорошим салатом до м'яса.⠀
Потрібно дотримуватися помірності його споживання. Він може дратувати, а в разі вживання у великій кількості, може пошкоджувати слизову шлунка.
Тому люди, які страждають захворюваннями шлунково-кишкового тракту повинні приймати його з обережністю.
Крім того, хрін – рослина з сімейства хрестоцвітних, регулярне вживання яких в сирому вигляді може при йододефіциті викликати зниження функції щитовидної залози.
Тому вживаючи хрін і інші хрестоцвіті слід стежити за тим, щоб продукти, що містять йод, були у вашому раціоні регулярно. Через дратівної дії ефірних компонентів його слід обережно використовувати людям із захворюванням нирок.⠀
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