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Цей український салат називають сильним конкурентом "Олів'є": як приготувати "Буковину"

Автор: Світлана Мащенко

Український салат "Буковина" - це варіація класичного" Олів'є", але він зовсім не схожий на нього за смаком навіть незважаючи на подібні інгредієнти.

Рецептом поділилася популярний блогер Alina FooDee.

"Салат "Олів'є" нервово курить в сторонці! Салат Буковина - сильний конкурент салату Олів'є!" - запевняє вона.

Блогер рекомендує спробувати приготувати цей салат на свято або просто на обід або вечерю. Можна красиво прикрасити цей салат і подати його на Новий Рік 2022 або на інший святковий стіл!

Скрін відео: Так буде виглядати наша страва

Інгредієнти для салату "Буковина":

  • Копчена ковбаса - 200 г
  • Картопля відварна - 3 шт. невеликі (близько 200 г)
  • Морква відварна - 2 шт. невеликі (150 г)
  • Горошок - 150 г
  • Цибуля зелена - невеликий пучок
  • Перець болгарський - 1 шт. (150 г в очищеному вигляді)
  • Майонез - за смаком

Приготування салату дуже просте

Наріжте дрібним кубиком ковбасу, моркву, картоплю, болгарський перець. Дрібно наріжте цибулю.

Додайте горошок і майонез, добре перемішайте.

Дайте салату настоятися в холодильнику і можна їсти!

Раніше ми писали також про типові помилки, які можуть зіпсувати салат "Олів'є" навіть з найдорожчих інгредієнтів.

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