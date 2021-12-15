Цей український салат називають сильним конкурентом "Олів'є": як приготувати "Буковину"

Український салат "Буковина" - це варіація класичного" Олів'є", але він зовсім не схожий на нього за смаком навіть незважаючи на подібні інгредієнти.
Рецептом поділилася популярний блогер Alina FooDee.
"Салат "Олів'є" нервово курить в сторонці! Салат Буковина - сильний конкурент салату Олів'є!" - запевняє вона.
Блогер рекомендує спробувати приготувати цей салат на свято або просто на обід або вечерю. Можна красиво прикрасити цей салат і подати його на Новий Рік 2022 або на інший святковий стіл!
Скрін відео: Так буде виглядати наша страва
Наріжте дрібним кубиком ковбасу, моркву, картоплю, болгарський перець. Дрібно наріжте цибулю.
Додайте горошок і майонез, добре перемішайте.
Дайте салату настоятися в холодильнику і можна їсти!
Раніше ми писали також про типові помилки, які можуть зіпсувати салат "Олів'є" навіть з найдорожчих інгредієнтів.