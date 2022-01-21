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Цей сухофрукт знижує холестерин та запобігає серцево-судинні захворювання

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П'ятниця 21 січня 2022 21:19
Цей сухофрукт знижує холестерин та запобігає серцево-судинні захворювання Користь родзинок (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Родзинки позитивно впливають на здоров'я людини. Зокрема, допомагають при серцевих захворюваннях та цукровому діабеті. До того ж вони підтримують роботу травної системи.

Так, до таких висновків дійшла дієтологиня Британської асоціації харчування та медицини способу життя Нікола Шубрук, пише GoodFood.

Користь родзинок

Як відомо, родзинки – це сушений виноград. Зокрема, він буває різного кольору: від золотистого до темно-коричнево-чорного. Його використовують для доповнення солоних чи солодких страв.

Також цей сухофрукт містить цукор та певну кількість калорій, тому зловживати ними не варто.

У складі родзинок міститься велика кількість клітковини, калію та антиоксидантів, які допомагають знижувати холестерин, кров’яний тиск та запобігають серцевим захворюванням та цукровому діабету.

Цей сухофрукт знижує холестерин та запобігає серцево-судинні захворюванняКористь родзинок (freepik)

Окрім того, клітковина у родзинках допомагає налагодити процеси травлення.

Родзинки також містять речовини, які допомагають досягти здорового балансу у ротовій порожнин та борються з бактеріями.

Найкраще такий сухофрукт їсти вранці. Саме в цьому випадку він принесе максимальну користь організму.

Вживання жменьки родзинок на сніданок дозволяє заповнити дефіцит калію і магнію.

Раніше ми називали сухофрукти, які небезпечні для здоров'я.

Також ми писали про продукти, які варто їсти не частіше одного разу на місяць.

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