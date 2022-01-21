Цей сухофрукт знижує холестерин та запобігає серцево-судинні захворювання
Родзинки позитивно впливають на здоров'я людини. Зокрема, допомагають при серцевих захворюваннях та цукровому діабеті. До того ж вони підтримують роботу травної системи.
Так, до таких висновків дійшла дієтологиня Британської асоціації харчування та медицини способу життя Нікола Шубрук, пише GoodFood.
Користь родзинок
Як відомо, родзинки – це сушений виноград. Зокрема, він буває різного кольору: від золотистого до темно-коричнево-чорного. Його використовують для доповнення солоних чи солодких страв.
Також цей сухофрукт містить цукор та певну кількість калорій, тому зловживати ними не варто.
У складі родзинок міститься велика кількість клітковини, калію та антиоксидантів, які допомагають знижувати холестерин, кров’яний тиск та запобігають серцевим захворюванням та цукровому діабету.
Користь родзинок (freepik)
Окрім того, клітковина у родзинках допомагає налагодити процеси травлення.
Родзинки також містять речовини, які допомагають досягти здорового балансу у ротовій порожнин та борються з бактеріями.
Найкраще такий сухофрукт їсти вранці. Саме в цьому випадку він принесе максимальну користь організму.
Вживання жменьки родзинок на сніданок дозволяє заповнити дефіцит калію і магнію.
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