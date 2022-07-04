Якщо є можливість: чому важливо зробити бустерну дозу від COVID

Зараз в Європі вже відомі нові спалахи інфекції, українцям не варто нехтувати цим, і якщо є можливість - зробити бустерну дозу від COVID.

Коронавірус у світі нікуди не зник. Так, наприклад ВООЗ повідомила, що цього літа знову відбудеться сплеск інфекції. Звичайно, війна в Україні змусила всіх забути про вірус, але він нікуди не подівся.

Кількість випадків коронавірусу в Європі збільшується

Зазначимо, що після вторгнення в Україну Росії МОЗ не веде докладну статистику випадків захворювання. З кінця зими були поодинокі повідомлення по тижнях, і найбільша кількість зазначених - це 3,5 тисячі інфікованих і хворих станом на 1 червня.

"Що стосується європейських даних, то там є два напрямки течії: такі країни як Франція, Німеччина представляють інформацію про збільшення кількості інфікованих і хворих, Португалія показує зменшення рівня, А Аргентина показує нуль хворих. Тому слід дивитися кожен регіон окремо і враховувати, що є туристичний сезон, який в окремих країнах є додатковим фактором, що сприяє поширенню хвороби", - розповів Олександр Дуда.

В Україні до кінця літа зберігається карантин, тому українцям не слід нехтувати чинними обмеженнями.

Чому варто зробити бустерну дозу

Незважаючи на те, що ковід відійшов на другий план, діти як і раніше дуже схильні до інфекції. Для них вона дуже небезпечна, тому дорослим варто робити щеплення, щоб не поширювати інфекцію.

"По-перше, мова йде про війну. В такий час інфекція, у якої легкий перебіг, пішла на задній план. Плюс варто подивитися, який збудник був у нас останнім — це штам Омікрон, особливістю якого є те, що дорослі переносять хворобу легко і часто не знають, що вони перехворіли", - сказав професор.

За словами медика, багато українців через війну так і не встигли зробити бустерну дозу від коронавірусу. Це потрібно зробити, якщо у вас є така можливість.

"Слід пройти повну вакцинацію з двох вакцин і в період від 6 до 8 місяців рекомендовано провести бустерну дозу для того, щоб зберігався титр антитіл ще близько року. Це актуально на сьогодні, адже багато людей не робили бустерну дозу в зв'язку з ситуацією в країні. Однак якщо є можливість - вакцинуйтеся", - порадив Дуда.