Шашлик з цього м'яса не можна їсти у спеку: дуже небезпечний

Пікніки з шашликами є незмінною літньою традицією українців. Але лікарі попереджають, що в спеку деякі види м'яса для улюбленої страви стають особливо небезпечними. Але якщо дотримуватися певних правил, то можна уникнути зіпсованого відпочинку на природі.

В першу чергу, кажуть лікарі, небезпека полягає в бактеріях. Патогенні мікроорганізми при високій температурі розмножуються навіть у свіжому м'ясі. Але в деякому м'ясі небезпечних бактерій більше, пише АиФ.

Уважніше потрібно ставитися і до місця, де ви берете м'ясо. Віддайте перевагу магазину і ринку, де за якістю м'яса стежать. Ні в якому разі не можна купувати м'ясо біля узбіччя, "з машини".

Але навіть ідеально свіже й хороше м'ясо може стати небезпечним поки ми його несемо до місця пікніка, адже в ньому дуже швидко розмножуються бактерії. Фахівці радять замаринувати м'ясо як можна швидше, а до місця відпочинку нести в сумці-холодильнику.

Просмажене м'ясо також може становити небезпеку. Не давайте йому лежати дуже довго, а залишки відразу ж прибирайте в холодне місце.

Експерти застерігають, що небезпечні бактерії може таїти в собі будь-який вид м'яса. А ось куряче м'ясо може бути більш небезпечним з точки зору сальмонельозу.

Важливо пам'ятати й про ступінь смаження шашлику. Так, шашлик з баранини або яловичини часто радять прожарювати "з кров'ю". Так м'ясо виходить більш соковитим, цікавим, але і потенційно небезпечним.

"Шашлик повинен залишитися смачним, але просмаженим. Тут треба вирішити, що важливіше: безпека або шашлик з кров'ю. Причому особливо ретельно слід прожарювати те м'ясо, яке не побувало в маринаді, наприклад стейки", - кажуть фахівці.

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