Шашлык из этого мяса нельзя есть в жару: очень опасный

Пикники с шашлыками являются неизменной летней традицией украинцев. Но врачи предупреждают, что в жару некоторые виды мяса для любимого блюда становятся особенно опасными. Но если соблюдать определенные правила, то можно избежать испорченного отдыха на природе.

В первую очередь, говорят врачи, опасность заключается в бактериях. Патогенные микроорганизмы при высокой температуре размножаются даже в самом свежем мясе. Но в некотором мясе опасных бактерий больше, пишет АиФ.

Внимательнее нужно относиться и к месту, где вы берете мясо. Отдайте предпочтение магазину и рынку, где за качеством мяса следят. Ни в коем случае нельзя покупать мясо у обочины, "с машины".

Но даже идеально свежее и хорошее мясо может стать опасным пока мы его несем до места пикника, ведь в нем очень быстро размножаются бактерии. Специалисты советуют замариновать мясо как можно быстрее, а к месту отдыха нести в сумке-холодильнике.

Прожаренное мясо также может представлять опасность. Не давайте ему лежать слишком долго, а остатки сразу же убирайте в холодное место.

Эксперты предостерегают, что опасные бактерии может таить в себе любой вид мяса. А вот куриное мясо может быть более опасным с точки зрения сальмонеллеза.

Важно помнить и про степень прожарки шашлыка. Так, шашлык из баранины или говядины часто советуют прожаривать "с кровью". Так мясо получается более сочным, интересным, но и потенциально опасным.

"Шашлык должен остаться вкусным, но прожаренным. Тут надо решить, что важнее: безопасность или шашлык с кровью. Причем особенно тщательно надо прожаривать то мясо, которое не побывало в маринаде, к примеру стейки", - говорят специалисты.

Ранее сообщалось, какие ошибки, которые допускает каждый, могут испортить шашлык даже из лучшего мяса.

Также мы писали, про симптомы и первые действия при отравлении арбузом с нитратами.