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Кавуни з нітратами: симптоми та перші дії при отруєнні

Четвер 30 липня 2020 11:18
Кавуни з нітратами: симптоми та перші дії при отруєнні
Що робити, якщо отруїлися кавуном з нітратами (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Після вживання кавунів з нітратами можуть виникнути неабиякі проблеми

На ринках України активно продають кавуни, і багато людей думають, що чим пізніше починати ласувати баштанними, тим менше ризик купити ягоду з нітратами. Але це не так, адже все залежить від сумлінності виробника.

Так, доктор сільськогосподарських наук Оксана Сергієнко, завідувач відділу Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ, говорить, що поява баштанних в липні на ринках - норма. Річ у тому, що зараз у нас активно вирощують ранньостиглі гібриди баштанних. А їх вегетаційний період від 65 до 80 діб, тому вони дозрівають вже до середини літа. Причому такі гібриди баштанних можна успішно культивувати без надлишку агрохімікатів, пише Expres.online.

"Вміст нітратів залежить від сумлінності та професіоналізму виробника. Також зауважу, що надлишок нітратів може бути і в липневих, і серпневих баштанних, тому не варто думати, що всі кавуни або дині в серпні - вільні від цих речовин", - каже Сергієнко.

Максимально ж допустимим вмістом нітратів у кавунах є 60 мг на 1 кг. Науковець радить попросити у продавця відповідний сертифікат про те, що продукція безпечна.

Що робити при отруєнні нітратами, і які симптоми вказують на це

Якщо ж вам "пощастило" з'їсти перенасичений нітратами кавун, то вже через 4-6 годин у вас з'являться неприємні симптоми:

  • ознаки отруєння: нудота, сильне слиновиділення, блювота,
  • пронос, загальна слабкість, запаморочення, порушення координації рухів аж до втрати свідомості.

Це говорить про те, що у ваш організм потрапили азотні сполуки. В такому випадку негайно потрібно звернутися до лікаря.

Зазначимо, що ще на початку липня журналісти провели рейд столичними ринками з приладом для вимірювання нітратів (нітрат-тестер) і не знайшли ніяких відхилень. А фермери кажуть, що через спеку ягоди і так швидко доспіли, так що "хімія" не знадобилася.

Також ми писали про невідому користь від кавуна, який може посилити статевий потяг і допомогти волоссю.

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