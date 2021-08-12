Цей ритуал в п'ятницю 13-го допоможе вам виконати будь-яке бажання

Ритуал для здійснення бажань в п'ятницю 13-го

Приготуйте чистий аркуш паперу, а також три церковних свічки. Сконцентруйтеся на бажаному перед тим як проводити обряд.

Опівночі запаліть свічки. Візьміть одну з них і підпаліть листок. При цьому промовляйте найзаповітніше бажання в голові. А після того, як папір догорить, зберіть попіл і розвійте його через вікно. При цьому потрібно вимовляти "Хай буде так!"

Молитва на п'ятницю 13-е

Якщо ви боїтеся цього дня, почніть його з захисної молитви. Наприклад, можна вимовити слова "Отче наш".

А після нього тричі сказати:

"Свята п'ятниця сильніше, а я стою за нею, а не за сьогоднішньою. Амінь".

Обряд на гроші

Залишившись наодинці візьміть грошову купюру великого номіналу. Чим вище - тим краще.

Скажіть три рази такі слова:

"Як багато дерев в лісі росте, так нехай і у мене буде багато грошей! Ростіть гроші, зростайте, мені багатство дайте!"

Потім слід заховати купюру в такому місці, де її ніхто не виявить. У ньому вона повинна пролежати протягом 12 днів. Після цього витратьте гроші на щось корисне.