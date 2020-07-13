Цей простий спосіб допоможе швидко відрізнити справжню сметану від підробленої

За допомогою простого експерименту ви зможете убезпечити себе від неякісної сметани
Не секрет, що в магазинах України дуже часто можна натрапити на підроблені товари. Це стосується багатьох категорій продукції. І "молочка" не виняток.
Зокрема, нерідко покупці скаржаться, що куплена ними сметана виявилася фальсифікатом. Але на сметанні підробки можна натрапити не тільки в магазинах. Якщо ви думаєте, що вагова сметана, куплена на ринку, - справжня, то ви помиляєтеся.
Як пише видання "Лінії Долі", з усіх молочних продуктів, підробляють в основному саме... сметану. Молочний білок замінюють соєвим, а замість тваринного жиру додають рослинний, який є більш дешевим.
При цьому, відрізнити підробку на вигляд або на смак практично неможливо. Але все ж є один дуже простий спосіб, який допоможе вам відрізнити справжню сметану від підробленої. Його знають багато людей, які працювали або працюють на молочних комбінатах.
Все, що вам потрібно, - склянка гарячої води, ложка і сама сметана.
Опустіть ложку сметани в склянку з гарячою водою і розмішайте цю суміш. Якщо сметана справжня, то вона відразу ж розчиниться в окропі, а вода набуде явного молочного відтінку.
У той час як підроблена сметана може зовсім не розчиниться у воді. У більшості випадків фальсифікований продукт опускається на дно склянки грудками або піднімається пластівцями на поверхню. У такому випадку експерти радять відразу позбутися сметани, так як її вживання може нашкодити здоров'ю ваших близьких.
Справжня сметана легко розчиняється у гарячій воді (fatelines.net)
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