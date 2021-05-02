Цей овоч зміцнить імунітет і позбавить від проблем з серцем
Зміцнення імунітету стає важливою темою навесні. Люди готові їсти жменями вітаміни та ложками салати, щоб оздоровити свій організм. Однак найкраще підвищують опірність організму правильні продукти.
Як розповів лікар Михайло Лущик, є овоч, який не тільки допоможе зміцнити імунітет, але й підтримає серцево-судинну систему людини. Про це пише Food.ndtv.
За словами фахівця, найкорисніший овоч - це редька. У ній багато кальцію, магнію, калію, йоду, фосфору і велика кількість сірки, яка сприяє поліпшенню травлення та очищає організм від шлаків.
Редька дуже смачна, особливо в різних салатах і вона прекрасно зміцнює серце і судини. Надмірне вживання тваринних жирів призводить до холестеринових відкладень на стінках судин і зниження їх еластичності. А ось регулярне включення у свій раціон редьки допоможе позбутися від цієї проблеми повністю.
Ще один плюс редьки в тому, що у неї досить тривалий період зберігання (особливо у чорної), а ще вона багата на амінокислоти та мікроелементи. У період сезонних пандемій вона стає просто незамінною.
Її рекомендують при застудах і кашлях, оскільки у неї є і протимікробні властивості. У їжу можна вживати не тільки коренеплоди, а й молоду зелень – наприклад, додати в суп. Самі коренеплоди можна їсти свіжими, вареними, смаженими та маринованими.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий найкорисніший фрукт, який позбавить від проблем зі шлунком і захистить від хвороб.