Цей десерт вже завоював весь світ: робимо шоколадну "панна кота" за 5 хвилин!

Для панна кота знадобиться всього п'ять хвилин і чотири інгредієнта:

Шоколад чорний 58% - 170 г

Молоко - 250 г

Вершки - 250 г

Желатин швидкорозчинний - 15-20 г (чим більше желатину, тим стабільніше і щільніше десерт) + 100 г молока

Какао для посипання

Скріншот: ось так буде виглядати наш готовий десерт

Покрокове приготування десерту

Залийте желатин молоком і залиште на 1-2 хвилини, щоб він набух. Потім поставте миску з желатином в миску більшого розміру з дуже гарячою водою. Залиште на 5 хвилин, за цей час желатин повністю розчиниться.

Подрібніть шоколад. Нагрійте молоко і вершки до гарячого стану, але не кип'ятіть.

Залийте шоколад гарячими вершками з молоком. Дочекайтеся, поки шоколад розтопиться.

Змастіть форму рослинною олією, щоб легко дістати готовий десерт (підійде силіконова форма). Вилийте масу в форму, поставте в холодильник на 3-4 години для стабілізації.

Дістаньте десерт з форми, посипте какао.