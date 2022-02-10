Цей десерт вже завоював весь світ: робимо шоколадну "панна кота" за 5 хвилин!

Десерт без випічки - італійська панна кота встигла завоювати весь світ завдяки унікальному смаку, що нагадує морозиво, і простоті в приготуванні. Пропонуємо вам приготувати шоколадний варіант цієї смакоти.
Своїми секретами поділилася блогер Alina FooDee.
Скріншот: ось так буде виглядати наш готовий десерт
Залийте желатин молоком і залиште на 1-2 хвилини, щоб він набух. Потім поставте миску з желатином в миску більшого розміру з дуже гарячою водою. Залиште на 5 хвилин, за цей час желатин повністю розчиниться.
Подрібніть шоколад. Нагрійте молоко і вершки до гарячого стану, але не кип'ятіть.
Залийте шоколад гарячими вершками з молоком. Дочекайтеся, поки шоколад розтопиться.
Змастіть форму рослинною олією, щоб легко дістати готовий десерт (підійде силіконова форма). Вилийте масу в форму, поставте в холодильник на 3-4 години для стабілізації.
Дістаньте десерт з форми, посипте какао.
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