RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Цей десерт вже завоював весь світ: робимо шоколадну "панна кота" за 5 хвилин!

Автор: Світлана Мащенко

Десерт без випічки - італійська панна кота встигла завоювати весь світ завдяки унікальному смаку, що нагадує морозиво, і простоті в приготуванні. Пропонуємо вам приготувати шоколадний варіант цієї смакоти.

Своїми секретами поділилася блогер Alina FooDee.

Для панна кота знадобиться всього п'ять хвилин і чотири інгредієнта:

  • Шоколад чорний 58% - 170 г
  • Молоко - 250 г
  • Вершки - 250 г
  • Желатин швидкорозчинний - 15-20 г (чим більше желатину, тим стабільніше і щільніше десерт) + 100 г молока
  • Какао для посипання

Скріншот: ось так буде виглядати наш готовий десерт

Покрокове приготування десерту

Залийте желатин молоком і залиште на 1-2 хвилини, щоб він набух. Потім поставте миску з желатином в миску більшого розміру з дуже гарячою водою. Залиште на 5 хвилин, за цей час желатин повністю розчиниться.

Подрібніть шоколад. Нагрійте молоко і вершки до гарячого стану, але не кип'ятіть.

Залийте шоколад гарячими вершками з молоком. Дочекайтеся, поки шоколад розтопиться.

Змастіть форму рослинною олією, щоб легко дістати готовий десерт (підійде силіконова форма). Вилийте масу в форму, поставте в холодильник на 3-4 години для стабілізації.

Дістаньте десерт з форми, посипте какао.

Раніше ми писали, як приготувати два види домашньої згущеного молока вдома.

Також повідомлялося, як правильно робити дріжджове тісто за рецептом наших бабусь зі старовинної кулінарної книги.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти