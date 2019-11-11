Це я запам'ятав: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Януковичем та Медведєвим

Володимир Зеленський згадав про свою зустріч із Віктором Януковичем та Дмитром Медведєвим, коли вони ще були українським і російським презедентами (2010-2014 і 2008-2012 роки відповідно). Нинішній глава держави детально описав цю історію в інтерв'ю Дмитру Гордону понад півроку тому, і кумедний епізод зацікавив мережу. Випадок стався на приватному корпоративі в лісі.

Зеленський зізнався, що добре пам'ятає їх реакцію на жарти артистів Студії "Квартал 95", учасником і лідером якої був до своєї політичної кар'єри.

"Запросили нас на захід, сказали: "президенти". Ну, будуть - добре... Михайло - був такий міністр культури (Кулиняк) нам сказав, що будемо виступати перед президентами. Привезли нас в якийсь черговий ліс: зазвичай це в лісі чомусь відбувається. Була сцена, виступала якась наша група... якісь лабухи... І була Повалій", - розповів колишній гуморист.

Володимир Зеленський згадав, як виступав перед Януковичем і Медведєвим (Фото: РБК-Україна)

"Квартальникам" довелося чекати близько півтори години, поки не прийдуть головні глядачі - і як виявилося - єдині .

"Повертаються Янукович і Медведєв у халатах. І в халатах сідають за стіл!

Загалом, виступаємо ми - сидять дві людини. Янукович і Медведєв. Я цьому Михайлу кажу: "Михайло, що ти нас підставив? Ми думали, тут повно народу, виряджені, всі справи...". Він: "Вова, не бачиш? Сидять два президента!" - "Ну добре. Скільки працюємо?" - "Півгодини". Півгодини - відмінно, пошабашили і додому. Відпрацювали, і в кінці виступу я кажу: "Виступає, тра-та-та, народна артистка, всіма улюблена Таїсія Повалій, зустрічайте!" І знаю, що збираю шмотки - і швидше додому, до сім'ї. А ці два красені встають і йдуть!.. вона тільки починає співати, а вони встали і пішли..." - поділився історією Зеленський.

Віктор Янукович і Дмитро Медведєв (Фото з відкритих джерел)

Але піти далеко в артистів не вийшло. Кулиняк їх "ощасливив" необхідністю вийти на біс та відіграти ще один сет.

"Слухай, у них там термінова розмова, потрібно буде ще один блок показати". Я кажу: "Михайло, ти знущаєшся?". Він мені: "Ну, це ж президенти, мало що...". Я: "Та що "мало що", май совість!". Загалом, гаразд, він переконав нас, що треба почекати. Друга частина Марлезонського балету. Чекаємо ми, звичайно, не півгодини, а півтори години - вони повертаються удвох в халатах. І в халатах сідають за стіл! Я дивлюся на Михайла, він мені: "Все нормально, працюємо". Ми показуємо другий шматочок - гострі політичні жарти, різні. В кінці я знову оголошую: "Народна артистка України Таїсія Повалій!". Ось тут вони точно встали - і знову пішли", - описав виступ "квартальників" Зеленський.

Після цього обидва глядача вирішили подякувати артистам і покликали до себе.

"Підходимо ми - Медведєв каже: "Хлопці, Володимире, звичайно, жарти дуже гострі, мені дуже сподобалися. Але у нас так не треба!". Це я запам'ятав. А Повалій так і не заспівала: вийшла - пішла, вийшла - пішла", - закінчив історію Зеленський.