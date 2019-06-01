Це війна: ображена Меган Маркл не прийде на зустріч з Трампом

Меган Маркл оголосила війну Трампу (колаж РБК-Україна)

Меган Маркл проігнорує зустріч з президентом Америки

Меган Маркл "оголосила війну" президенту США Дональду Трампу. Герцогиня Сассекська проігнорує візит американського лідера у Великобританію. Трамп планує прибути з офіційним державним візитом на наступному тижні. Деякі вважають, що Меган навмисно відмовляється від зустрічі. Про це пише видання Town&Country.

Крім зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей і прийому в резиденції посла США, Трамп візьме участь у бенкеті в Букінгемському палаці, влаштованому королевою Єлизаветою. На бенкеті будуть присутні герцог і герцогиня Кембриджські, принц Чарльз і Камілла, герцогиня Корнуольська. Трамп також буде пити чай в Clarence House з принцом Чарльзом, і принц Гаррі також буде присутній на обіді.

Але є один член королівської родини, якого Трамп не зустріне під час свого візиту: громадянку Америки Меган Маркл.

В той час, як вся королівська сім'я не висловлює своїх політичних поглядів, Меган Маркл давно заявила про нелюбов до Трампа. Це було ще до того, як вона вийшла заміж за принца Гаррі. Тодішня актриса назвала Трампа "жінконенависником" напередодні виборів 2016 року.

Меган Маркл оголосила війну Трампу (фото: GettyImages)

Деякі вважають, що неприязнь Меган до Трампа як до політика не є причиною її відсутності на заходах на наступному тижні. Швидше за все, герцогиня Сассекська в даний час знаходиться в декретній відпустці після народження сина Арчі, і взяла відпустку від своїх офіційних обов'язків.

Багато хто стверджує, правда, що Меган Маркл відмовляється відвідувати саме захід з американським президентом. Такі чутки з'явилися через те, що колишня актриса на початку червня буде присутня на Trooping the Colour.

ЗМІ пов'язують таку поведінку герцогині Сассекської з недавньою грубістю на її адресу з боку американського лідера.

Нагадаємо, що принц Гаррі обірвав зв'язок з ведучою британського спортивного телеканалу SKY Sports і за сумісництвом подругою дитинства заради Меган.

Ми писали, що раніше один Маркл проговорився про брехню герцогині.