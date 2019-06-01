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Это война: оскорбленная Меган Маркл не придет на встречу с Трампом

STYLERПерсоны    01.06.2019 - 18:17
Это война: оскорбленная Меган Маркл не придет на встречу с Трампом
Меган Маркл объявила войну Трампу (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл проигнорирует встречу с президентом Америки

Меган Маркл "объявила войну" президенту США Дональду Трампу. Герцогиня Сассекская проигнорирует визит американского лидера в Великобританию. Трамп планирует прибыть с официальным государственным визитом на следующей неделе. Некоторые считают, что Меган намеренно отказывается от встречи. Об этом пишет издание Town&Country.

Помимо встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и приема в резиденции посла США, Трамп примет участие в банкете в Букингемском дворце, устроенном королевой Елизаветой. На банкете будут присутствовать герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуоллская. Трамп также будет пить чай в Clarence House с принцем Чарльзом, и, как сообщалось, принц Гарри также будет присутствовать на обеде.

Но есть один член королевской семьи, которого Трамп не встретит во время своего визита: гражданку Америки Меган Маркл.

В то время, как вся королевская семья не выражает своих политических воззрений, Меган Маркл давно заявила о нелюбви к Трампу. Это было еще до того, как она вышла замуж за принца Гарри. Тогдашняя актриса назвала Трампа "женоненавистником" в преддверии выборов 2016 года.

Это война: оскорбленная Меган Маркл не придет на встречу с Трампом

Меган Маркл объявила войну Трампу (фото: GettyImages)

Некоторые считают, что неприязнь Меган к Трампу как к политику не является причиной ее отсутствия на мероприятиях на следующей неделе. Скорее всего, герцогиня Сассекская в настоящее время находится в декретном отпуске после рождения сына Арчи, и взяла отпуск от своих официальных обязанностей.

Многие утверждают, правда, что Меган Маркл отказывается посещать именно мероприятие с американским президентом. Такие слухи появились из-за того, что бывшая актриса в начале июня будет присутствовать на Trooping the Colour.

СМИ связывают такое поведение герцогини Сассекской с недавней грубостью в ее адрес со стороны американского лидера.

Напомним, что принц Гарри оборвал связь с ведущей британского спортивного телеканала SKY Sports и по совместительству подругой детства ради Меган.

Мы писали, что ранее друг Маркл проговорился о вранье герцогини.

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