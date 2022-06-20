Це смачне печиво можна зберігати 2 тижні: рецепт від відомої кондитерки
Як легко приготувати смачне домашнє печиво з шоколадом і горіхами, яке можна зберігати 2 тижні?
Про це розповіла відома кондитерка Ліза Глинська, постійна експертка програми "Ранок з Україною". Вона також поділилася своїм рецептом, який легко повторити.
Для приготування печива за рецептом Лізи Глинської вам знадобляться:
- Вершкове масло - 100 г
- Яйця - 50 г
- Борошно - 200 г
- Цукор - 70 г
- Цукрова пудра - 80 г
- Розпушувач - 5 г
- Чорний або молочний шоколад - 100 г
- Арахіс - 150 г
- Сіль - 1 щіпка
Процес приготування:
У великій мисці змішати всі сухі інгредієнти - борошно, розпушувач, сіль, цукор і цукрову пудру. Вмішати в суміш холодне вершкове масло, попередньо нарізане кубиками або натерте на тертці, і вбити яйце. Замісити тісто.
Шоколад подрібнити і разом з обсмаженим арахісом додати в тісто.
Викласти готове тісто на харчову плівку і сформувати ковбаску діаметром 4-5 см. Відкласти в холодильник на годину.
Зняти плівку з охолодженого тіста і нарізати його кружечками шириною 1-1,5 см. Викласти шматочки на пергамент і відправити пектися в розігріту до 170 градусів духовку на 15-18 хвилин.
За словами Лізи Глинської - таке печиво можна зберігати до 2-х тижнів, звичайно, якщо буде, що зберігати. Їжте із задоволенням!
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