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Це смачне печиво можна зберігати 2 тижні: рецепт від відомої кондитерки

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Понеділок 20 червня 2022 20:48
Це смачне печиво можна зберігати 2 тижні: рецепт від відомої кондитерки Готуємо смачне печиво вдома (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Як легко приготувати смачне домашнє печиво з шоколадом і горіхами, яке можна зберігати 2 тижні?

Про це розповіла відома кондитерка Ліза Глинська, постійна експертка програми "Ранок з Україною". Вона також поділилася своїм рецептом, який легко повторити.

Для приготування печива за рецептом Лізи Глинської вам знадобляться:

  • Вершкове масло - 100 г
  • Яйця - 50 г
  • Борошно - 200 г
  • Цукор - 70 г
  • Цукрова пудра - 80 г
  • Розпушувач - 5 г
  • Чорний або молочний шоколад - 100 г
  • Арахіс - 150 г
  • Сіль - 1 щіпка

Процес приготування:

У великій мисці змішати всі сухі інгредієнти - борошно, розпушувач, сіль, цукор і цукрову пудру. Вмішати в суміш холодне вершкове масло, попередньо нарізане кубиками або натерте на тертці, і вбити яйце. Замісити тісто.

Шоколад подрібнити і разом з обсмаженим арахісом додати в тісто.

Викласти готове тісто на харчову плівку і сформувати ковбаску діаметром 4-5 см. Відкласти в холодильник на годину.

Зняти плівку з охолодженого тіста і нарізати його кружечками шириною 1-1,5 см. Викласти шматочки на пергамент і відправити пектися в розігріту до 170 градусів духовку на 15-18 хвилин.

За словами Лізи Глинської - таке печиво можна зберігати до 2-х тижнів, звичайно, якщо буде, що зберігати. Їжте із задоволенням!

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