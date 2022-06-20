Це смачне печиво можна зберігати 2 тижні: рецепт від відомої кондитерки

Як легко приготувати смачне домашнє печиво з шоколадом і горіхами, яке можна зберігати 2 тижні?

Про це розповіла відома кондитерка Ліза Глинська, постійна експертка програми "Ранок з Україною". Вона також поділилася своїм рецептом, який легко повторити.

Для приготування печива за рецептом Лізи Глинської вам знадобляться:

Вершкове масло - 100 г

Яйця - 50 г

Борошно - 200 г

Цукор - 70 г

Цукрова пудра - 80 г

Розпушувач - 5 г

Чорний або молочний шоколад - 100 г

Арахіс - 150 г

Сіль - 1 щіпка

Процес приготування:

У великій мисці змішати всі сухі інгредієнти - борошно, розпушувач, сіль, цукор і цукрову пудру. Вмішати в суміш холодне вершкове масло, попередньо нарізане кубиками або натерте на тертці, і вбити яйце. Замісити тісто.

Шоколад подрібнити і разом з обсмаженим арахісом додати в тісто.

Викласти готове тісто на харчову плівку і сформувати ковбаску діаметром 4-5 см. Відкласти в холодильник на годину.

Зняти плівку з охолодженого тіста і нарізати його кружечками шириною 1-1,5 см. Викласти шматочки на пергамент і відправити пектися в розігріту до 170 градусів духовку на 15-18 хвилин.

За словами Лізи Глинської - таке печиво можна зберігати до 2-х тижнів, звичайно, якщо буде, що зберігати. Їжте із задоволенням!