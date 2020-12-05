Це страшно: Радуцький пояснив, чому небезпечно відпускати дітей без щеплень до однолітків

Михайло Радуцький розповів, чому не можна нехтувати вакцинацією (фото: РБК-Україна)

Щеплення запобігає розвитку інфекцій в організмі і допомагає виробити імунітет до хвороб, захищаючи таким чином людину від зараження. Але у невеликої кількості громадян є медичні протипоказання до вакцинації, тому батьки повинні неухильно дотримуватися календарю щеплень дітей, щоб не ставити під загрозу тих, хто не може цього зробити і ризикує підчепити інфекцію.

Так, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" прокоментував обговорення законопроєкту "Про систему громадського здоров'я", який стосується особливостей щеплення, і сказав, що серед парламентарів теж є противники вакцинації.

За законопроєктом, ініційованим медиками і представниками МОЗ, неповнолітнім для відвідування освітнього закладу (школи і садочка) обов'язковою умовою має стати вакцинація. Відмовитися можна, але тоді всю відповідальність за таке рішення беруть на себе батьки.

Думки щодо документа розділилися і Радуцький обґрунтував, чому всі діти повинні вакцинуватися від інфекційних захворювань.

"Є від 5 до 10% дітей, у яких є дійсно медичні протипоказання до вакцинації. Так ось, коли ми вакцинуємо всіх інших, ми рятуємо життя ось цих 10%, які будуть вразливі перед інфекцією, якщо ми не будемо, інші, вакциновані. І це якось в парламенті, на жаль, не було дуже багатьма сприйнято, тому що Гейтс же може чіп вставити, так? На жаль, це в парламенті теж звучало. Це страшно", - сказав Михайло Радуцький.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 4 грудня

Нагадаємо, Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" також пояснив механізм добровільної вакцинації.

Раніше лікар розповіла, коли в Україні будуть вакцинувати від COVID-19.