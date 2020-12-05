ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Це страшно: Радуцький пояснив, чому небезпечно відпускати дітей без щеплень до однолітків

Субота 05 грудня 2020 09:01
Це страшно: Радуцький пояснив, чому небезпечно відпускати дітей без щеплень до однолітків
Михайло Радуцький розповів, чому не можна нехтувати вакцинацією (фото: РБК-Україна)
Автор: Анжеліка Галушко

Щеплення запобігає розвитку інфекцій в організмі і допомагає виробити імунітет до хвороб, захищаючи таким чином людину від зараження. Але у невеликої кількості громадян є медичні протипоказання до вакцинації, тому батьки повинні неухильно дотримуватися календарю щеплень дітей, щоб не ставити під загрозу тих, хто не може цього зробити і ризикує підчепити інфекцію.

Так, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" прокоментував обговорення законопроєкту "Про систему громадського здоров'я", який стосується особливостей щеплення, і сказав, що серед парламентарів теж є противники вакцинації.

За законопроєктом, ініційованим медиками і представниками МОЗ, неповнолітнім для відвідування освітнього закладу (школи і садочка) обов'язковою умовою має стати вакцинація. Відмовитися можна, але тоді всю відповідальність за таке рішення беруть на себе батьки.

Думки щодо документа розділилися і Радуцький обґрунтував, чому всі діти повинні вакцинуватися від інфекційних захворювань.

"Є від 5 до 10% дітей, у яких є дійсно медичні протипоказання до вакцинації. Так ось, коли ми вакцинуємо всіх інших, ми рятуємо життя ось цих 10%, які будуть вразливі перед інфекцією, якщо ми не будемо, інші, вакциновані. І це якось в парламенті, на жаль, не було дуже багатьма сприйнято, тому що Гейтс же може чіп вставити, так? На жаль, це в парламенті теж звучало. Це страшно", - сказав Михайло Радуцький.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 4 грудня

Нагадаємо, Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" також пояснив механізм добровільної вакцинації.

Раніше лікар розповіла, коли в Україні будуть вакцинувати від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя преступленияРадуцкийвакцинация

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся