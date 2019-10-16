У це складно повірити: Дмитро Комаров відправився на небезпечне екзотичне полювання

Дмитро Комаров, ведучий програми "Світ навиворіт" вирішив відвідати в Бразилії острів Буйволів і сходити на дуже небезпечне екзотичне полювання, в якому можна втратити пальців.

Знімальна група програми "Світ навиворіт" відправилася в експедицію по самому незвичайному острову в Бразилії – острову Маражо, який в народі називають Островом Буйволів. Жителі цього острова використовують буйволів для пересування.

Дмитро Комаров (Фото: прес-служба)

"Складно повірити, але буйволині упряжки виконують функцію таксі і автобусів, вантажівок, і навіть сміттєвозів. Тут люди обирають буйволів замість автомобілів, особливо прості люди в сільській місцевості. І це зрозуміло. Буйвол дуже невибагливий – він їсть все, що росте, догляд за ним практично ніякий не потрібен. Тобто, він не вимагає витрат, не вимагає палива, нервів і турбот", - поділився своїми враженнями Комаров.

Острів Маражо з усіх сторін омивається хвилями з Атлантичного океану і одночасно прісною водою з кількох річок і завдяки цьому тут сформувалася унікальна екосистема з гігантськими заростями.

Дмитро Комаров (Фото: прес-служба)

Під час припливів острів перетворюється в рай, а от відливи приносять жителями чимало роботи. Крім того, жителі острова ловлять крабів в екзотичних цих заростях, хоча така охота дуже небезпечна. Крім крабів, які цілком можуть відрізати у людини цілий палець, в заростях водяться отруйні змії і скорпіони.

Про те, як Дмитро Комаров сходив на небезпечну полювання на крабів з жителями острова Маражо – дивіться у програмі "Світ навиворіт" у середу, 16 жовтня, о 22:45 на телеканалі "1+1".