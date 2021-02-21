Україна отримає індійську вакцину: що про неї відомо і де її використовують ще

Україна знаходиться у верхній частині списку країн, які стоять у черзі на отримання вакцини Covishield виробництва Serum Institute India проти коронавірусу. Перша поставка очікується до кінця лютого. В Україну прибуде перша партія об'ємом 500 тисяч доз.

Про це на Facebook повідомило посольство Індії в Україні .

Також у посольстві зазначили, що особисті прохання українського президента Володимира Зеленського та постійні контакти з Міністерством охорони здоров'я дозволили Україні стати однією з перших країн, які отримають вакцину з Індії в лютому.

"В майбутньому очікується поставка більшої кількості вакцин, вироблених в Індії, в міру нарощування виробництва, щоб забезпечити добробут всіх українців", - йдеться в повідомленні посольства.

Уточнюється, що саме ця вакцина допоможе Україні швидше розгорнути вакцинацію в країні.

Що відомо про вакцину Covishield

Вакцина Covishield - це британсько-шведська вакцина AstraZeneca на індійському ринку. Розробниками цієї вакцини стали Оксфордський університет і компанія AstraZeneca. Однак на відміну від європейської вакцини, індійський препарат ще не ліцензований в Європі. Улітку 2020 компанія AstraZeneca і Індійський інститут вакцин підписали угоду про виробництво вакцини, щоб "допомогти країнам з низьким і середнім рівнем доходу".

Вакцина Covishield вводиться внутрішньом'язово - дві дози по 0,5 мг з інтервалом у 28 днів. Розробники стверджують, що ця вакцина призводить не тільки до появи нейтралізуючих антитіл проти коронавірусу, але і до появи Т-лімфоцитів, які можуть зіграти вирішальну роль в боротьбі з COVID-19.

У рамках програми "Сусідство насамперед" перші дози індійської вакцини вже отримали Бутан, Мальдіви, Непал, Бангладеш і М'янма. Також Індія планує поставляти препарат до Сейшельських островів, Шрі-Ланки, Маврикія та Афганістану після схвалення вакцини регуляторами цих країн.