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"Це не скоро скінчиться": матері російських окупантів почали "штурмувати" військкомати в РФ

У РФ матері штурмують військомати (bankstoda. net)
Автор: Людмила Жукова

У Росії матері окупантів почали прозрівати та намагаються витягти своїх синів з війни. Вони штурмують військомати т

Про це свідчить перехоплена розмова солдата 36-ої окремої мотострілецької бригади РФ з дислокацією у Борзі, що в Забайкальському краї.

Деталі

Російські матері не шкодують ні грошей, ні зв’язків серед військового керівництва РФ.

Мати каже своєму синові, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації. Радить йому не сподіватися, що їх скоро виведуть. Але він каже, що йому нормально.

"Не виводитимуть, зараз будете назад сюди заходити. Це все ще не припиниться, вивозять техніку, везуть народ туди. Хто загиблий, замінюють ось цими рештками", - каже жінка.

Росіянка каже сину, що вже багатьох чоловіків з їх оточення вбили на війні.

Це військове формування "відзначилося" тим, що ще у 2015 році під виглядом "донецьких сепаратистів" воювало проти України. Тож тепер їх кинули під Київ, як досвідчених головорізів. Та ця зустріч з ЗСУ для багатьох із них стала фатальною.

Нагадаємо, що російські загарбники озвіріли від життя людей у передмісті Києва.

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