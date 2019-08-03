"Це не жарт": Богдан зробив заяву про відставку (відео)

Андрій Богдан, який нещодавно написал заяву про відставку з посади голови Офісу Зеленського прокоментував звинувачення на його адресу. Журналісти звинуватили його в тому, що він намагався підірвати довіру суспільства до ЗМІ". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Під час візиту до Трускавця Богдана запитали, чи не вважає він, що "підірвав довіру суспільства до ЗМІ".

"Це не жарт, я реально написав заяву про звільнення. Це мій крок по відношенню до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів", - пояснив Богдан.

Глава АП заявив, що він комунікує з суспільством безпосередньо, без посередників в особі журналістів.

"Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати, як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", - сказав глава ОП.

Богдан прокоментував свою відставку і звинуватив ЗМІ (відео: Радіо Свобода)

Нагадаємо, що раніше Зеленський знову прокоментував ситуацію з Богданом.