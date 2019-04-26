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Це просто треш: Притула присоромив колег у День пам'яті жертв аварії на ЧАЕС


Притула звернувся до працівників радіостанцій в День пам'яті про Чорнобильську катастрофу

У Міжнародний день пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня Сергій Притула присоромив працівників радіостанцій, які крутять веселу музику. Про це шоумен і ведучий написав на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши також відеозвернення.

"Головне - це траурним голосом записати перебивки "Сьогодні день пам'яті Чорнобильської трагедії. Ми пам'ятаємо!" А потім крутиш діскач, як ні в чому не бувало! Колеги, приказку про труси і хрестик знаєте?" - написав Притула.

Сергій Притула присоромив радійників (відео: facebook.com/serhiyprytula)

Один з підписників шоумена вирішив "відкрити велику таємницю" і написав в коментарі, що "радіо крутить ті пісні, на які має ліцензію", а "якщо комусь скорботно - не вмикайте радіо".

На це Притула, який сам довгий час працював на радіо, відповів досить емоційно.

"Як людина, яка відпрацювала на радіо 13 років, відкрию велику таємницю: кожна радіостанція має таку базу пісень. Повільними, мелодійними композиціями можна забити ефір на два тижні! Було б бажання! І у вашій логіці "скорботно - не вмикайте радіо" - це просто треш! Давайте ще в День пам'яті жертв Голодомору спеціально для вас покажемо по ТБ комедію "Тупий і ще тупіший", - написав Сергій.

Скріншот (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, що вірш легендарної поетеси Ліни Костенко про аварію на Чорнобильській АЕС зворушив українців до сліз.

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