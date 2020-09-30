Це просто магія: NASA перетворили фото космосу в музику (відео)

Національне управління по аеронавтиці та дослідженню космічного простору (NASA) перетворило фото космосу в музику. В рамках нового музичного проєкту вчені перевели зображення у звук. Тепер користувачі мережі можуть послухати, як звучить центр Чумацького шляху, Стовпи Творіння і Кассіопея А.

Знімки з космосу — це не фотографії в традиційному розумінні. Зображення, що ми бачимо є результатом об'єднання всіх елементів, які визначили вчені - світла (як видимого, так і ультрафіолетового або інфрачервоного), хімічних елементів. Для полегшення візуалізації вчені їм присвоїли певні кольори. Новий музичний проєкт пропонує перетворити виявлену інформацію у звуки.

У випадку з Кассіопеєю А — залишком наднової зорі в сузір'ї Кассіопеї — вчені озвучили хімічні елементи, з яких вона складається. Ця мелодія ґрунтується переважно на струнних інструментах.

Стовпи Творіння — це скупчення міжзоряного газу, їх мелодію побудували на переплетенні видимого світла і рентгенівських променів.

Потрібні дані збирали космічна рентгенівська обсерваторія Чандра і космічні телескопи Хаббл і Спітцер. Пристрої вловлювали різні сигнали, тому кожному присвоїли різні музичні інструменти.

Музика космосу

До цього вчені кілька років тому представили музику сонця.

Музика сонця

Нагадаємо, що раніше вчений назвав чотири планети, на яких може бути життя.

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