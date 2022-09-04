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Це не може бути правдою! Відео з гігантським собакою дивує всіх

Колаж РБК-Україна: Гігантський пес маламут підкорив мережу
Автор: Світлана Мащенко

Відео з гігантським псом породи аляскинський маламут дивує мережу. Адже важко повірити, що це може бути правдою. Пухнастик настільки гігантський, що кадри можуть здатися монтажем.

Відео з гігантом з'явилося у профілі The Woof World.

"Я в захваті від розміру цього хлопця. Абсолютний унікум", - підписані кадри.

Під відео понад 3 тисячі коментарів, мільйони переглядів та десятки тисяч ретвітів.

На кадрах чоловік вичухує "малюка", адже собака з такою великою кількістю густої шерсті потребує ретельного догляду.

Що відомо про породу?

Аляскинських маламутів селекційно вирощують, тому їхня вага може перевищувати 70 кг, а зріст - 70 см.

Спершу їх розводили для перевезення важких вантажів між містами на Алясці, адже таким маламутам під силу тягнути до 500 кг.

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