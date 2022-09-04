Це не може бути правдою! Відео з гігантським собакою дивує всіх

Відео з гігантським псом породи аляскинський маламут дивує мережу. Адже важко повірити, що це може бути правдою. Пухнастик настільки гігантський, що кадри можуть здатися монтажем.

Відео з гігантом з'явилося у профілі The Woof World.

Спершу їх розводили для перевезення важких вантажів між містами на Алясці, адже таким маламутам під силу тягнути до 500 кг.

Аляскинських маламутів селекційно вирощують, тому їхня вага може перевищувати 70 кг, а зріст - 70 см.

Що відомо про породу?

На кадрах чоловік вичухує "малюка", адже собака з такою великою кількістю густої шерсті потребує ретельного догляду.

Під відео понад 3 тисячі коментарів, мільйони переглядів та десятки тисяч ретвітів.

"Я в захваті від розміру цього хлопця. Абсолютний унікум", - підписані кадри.

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