Це не може бути правдою! Відео з гігантським собакою дивує всіх

Відео з гігантським псом породи аляскинський маламут дивує мережу. Адже важко повірити, що це може бути правдою. Пухнастик настільки гігантський, що кадри можуть здатися монтажем.
Відео з гігантом з'явилося у профілі The Woof World.
"Я в захваті від розміру цього хлопця. Абсолютний унікум", - підписані кадри.
Під відео понад 3 тисячі коментарів, мільйони переглядів та десятки тисяч ретвітів.
На кадрах чоловік вичухує "малюка", адже собака з такою великою кількістю густої шерсті потребує ретельного догляду.
Що відомо про породу?
Аляскинських маламутів селекційно вирощують, тому їхня вага може перевищувати 70 кг, а зріст - 70 см.
Спершу їх розводили для перевезення важких вантажів між містами на Алясці, адже таким маламутам під силу тягнути до 500 кг.
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