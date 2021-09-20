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"Це привід задуматися": Комаровський розповів, чи можна при частих ГРВІ ходити в садок

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Понеділок 20 вересня 2021 13:58
"Це привід задуматися": Комаровський розповів, чи можна при частих ГРВІ ходити в садок Фото: Євген Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Євген Комаровський розповів, чи можна при частих гострих респіраторних вірусних інфекціях у дитини відвідувати дошкільні дитячі освітні установи.

Про це педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.

Так, до лікаря звернулася мама трирічного хлопчика, розповівши про часту проблему багатьох батьків - "три дні в садку, три тижні вдома хворіємо". При цьому матуся нарікає, що кожен раз доводиться дитину напихати таблетками, сиропами, а раз в три місяці справа доходить навіть до антибіотиків.

Комаровський порадив задуматися, чи все правильно роблять батьки при лікуванні дитини, і може не варто у всьому звинувачувати садок.

"Всі перераховані вами стани - вірус, застуда, ГРВІ - при правильній допомозі з боку батьків абсолютно не потребують регулярного прийому яких би то не було ліків і вже тим більше антибіотиків", - пише педіатр.

Доктор нагадує, що організм дитини при правильній допомозі з боку батьків справляється з ГРВІ самостійно, практично без ліків.

Щоб дитина швидко одужувала при ГРВІ, потрібно:

  • теплий одяг, прохолодне вологе повітря, рясне пиття,
  • з ліків - засіб для пероральної регідратації, сольові краплі в ніс і іноді жарознижувальні засоби.

"Якщо при лікуванні ми не виходимо за рамки цього списку, то тоді відвідувати садок і можна, і потрібно. Якщо ж кожна ГРВІ - це привід призначити безліч ліків, якщо кожна ГРВІ закінчується ускладненнями, які вимагають прийому антибіотиків раз в три місяці, то це однозначно привід задуматися. Але задуматися не стільки про доцільність ходіння в дитячий сад, скільки про те, чому у дитини виникають ускладнення, що ви робите не так", - додав лікар.

Комаровський додав, що якщо з частими ГРВІ при відвідуванні дитячого садка дитина швидко справляється, в садок ходити можна і потрібно. Якщо ж кожен похід - це купа ліків і ускладнень - потрібно задуматися.

Раніше доктор Комаровський розповів, коли звичайний кашель стає дуже небезпечним, і що з цим робити.

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Доктор Комаровский Євген Комаровський
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