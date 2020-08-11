Хто в це повірить: мережа висміяла Путіна за першу вакцину від коронавірусу
Вівторок 11 серпня 2020 19:45
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Путіна висміяли за першу вакцину від коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Володимир Путін заявив про першу вакцину від COVID-19
Володимир Путін оголосив про реєстрацію в Росії першої вакцини від коронавірусу. За словами президента РФ, вакцину зареєстрували у вівторок, 11 серпня. При цьому в мережі багато хто поставився до цього заяву з великим скептицизмом.
На нараді з членами уряду Путін заявив, що сьогодні вранці вперше у світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції.
Також глава РФ зазначив, що одна з його дочок вже зробила щеплення від COVID-19. Після першого щеплення її температура піднялася до 38, а на наступний день була 37 з невеликим.
І хоча в Міністерстві охорони здоров'я РФ кажуть про високу ефективність даної вакцини, багато людей висміяли заяву Путіна.
- Невже знайдуться ті, хто в це повірить?!?!
- Ага, так і повірили, і побігли слідом за донькою Путіна отримувати невідому чим напхану вакцину... Хоч би "дочку" не приплітав тут... Уйа-уйа, вакцина перша моя;
- Не вірю!
- Якщо чесно, я не вірю в цю пандемію, ну якось інтуїція спрацьовує, що не такий страшний чорт, як його малюють;
- Я працюю з короновірусом, і все що говорять правда, люди вмирають і багато, дуже багато, а щеплення нехай собі в язика зробить може поможе;
- Удачі всім добровольцям!
- Нехай путин прилюдно зробить собі щеплення, отримає безкоштовно пам'ятник на додачу від Хабаровська...
- Невже знайдуться охочі після такої невдалої реклами - дочка зробила?
- Яка дочка?
- Вже дивився західні ЗМІ. Вони верещать;
- Че пи**ить !!! Дочка зробила! Чия? Знову в вуха сцить. Втомилися вже від вашої ахінеї ... Просунуті країни не говорять про це, а у нас занадто просунута медицина виявляється!!! А я вважав себе дурнем!!! Думаю, чому, кому гроші дозволяють - їдуть за бугор лікуватися.
Скриншоты с Facebook
Нагадаємо, в Україні у дитини вперше зафіксований нетиповий запальний синдром через COVID-19.
Раніше повідомлялося про те, що у Києві почнуть видавати набори індивідуального захисту від коронавірусу.
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