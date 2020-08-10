У Києві почнуть видавати набори індивідуального захисту від коронавірусу: кому пощастить

У Києві почнуть видавати набори з коронавірусним захистом (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У столиці почнуть допомагати наборами продуктів і засобами індивідуального захисту

У Києві почнуть забезпечувати засобами захисту від коронавірусу, а також збільшать допомогу деяким категоріям громадян у період карантину.

В Києві почнуть видавати набори засобів індивідуального захисту. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що столична влада збільшить підтримку соціально незахищених категорій киян у зв'язку з поширенням COVID-19.

"На жаль, кількість хворих COVID-19 в столиці збільшується... Соціально незахищеним мешканцям столиці місто приділяє особливу увагу. Ми допомагаємо, як можемо: виплачуємо грошову допомогу, видаємо продуктові набори та іншу допомогу", — сказав мер.

Він додав, що понад 60 тисяч киян найближчим часом отримають набори з необхідними засобами захисту та пам'яткою з рекомендаціями фахівців з профілактики коронавірусу та інструкцією, що робити та куди звертатися у разі появи симптомів захворювання. Отримають такі набори жителі столиці, які належать до соціально незахищених людей різних категорій.

Він закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримувати елементарні правила, щоб захистити від хвороби себе і своїх близьких: "Бережіть себе. Разом ми подолаємо всі виклики".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі дозволили пом'якшити карантинні заборони для українців.

А також розповідали про те, що у Кабінеті міністрів вирішили посилити контроль за карантином в Україні.