Кто в это поверит: сеть высмеяла Путина за первую вакцину от коронавируса
Вторник 11 августа 2020 19:45
Новина українською
Путина высмеяли за первую вакцину от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Владимир Путин заявил о первой вакцине от COVID-19
Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. По словам президента РФ, вакцину зарегистрировали во вторник, 11 августа. При этом в сети многие отнеслись к этому заявление с большим скептицизмом.
На совещании с членами правительства Путин заявил, что сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
Также глава РФ отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от COVID-19. После первой прививки ее температура поднялась до 38, а на следующий день была 37 с небольшим.
И хотя в Минздраве РФ говорят о высокой эффективности данной вакцины, многие высмеяли заявление Путина.
- Неужели найдутся те, кто в это поверит?!?!
- Ага, так и поверили, и побежали следом за дочкой Путина получать неизвестную чем напичканную вакцину... Хоть бы "дочку" не приплетал здесь... Уйа-уйа, вакцина первая моя;
- Не верю!
- Если честно, я не верю в эту пандемию, ну как-то интуиция срабатывает, что не так страшен черт, как его малюют;
- Я работаю с короновирусом, и все что говорят правда, люди умирают и много, очень много, а прививку пусть себе в язык сделает может поможет;
- Удачи всем добровольцам!
- Пусть путин прилюдно сделает себе прививку, получит бесплатно памятник в придачу от Хабаровска...
- Неужели найдутся желающие после такой неудачной рекламы - дочь сделала?
- Какая дочь?
- Уже смотрел западные СМИ. Они визжат;
- Че пи**ит !!! Дочка сделала! Чья? Опять в уши ссыт. Устали уже от вашей ахинеи... Продвинутые страны не говорят об этом, а у нас слишком продвинутая медицина оказывается!!! А я считал себя дураком!!! Думаю, почему, кому деньги позволяют - едут за бугор лечиться.
Скриншоты с Facebook
Напомним, в Украине у ребенка впервые зафиксирован нетипичный воспалительный синдром из-за COVID-19.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве начнут выдавать наборы индивидуальной защиты от коронавируса.
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