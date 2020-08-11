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Кто в это поверит: сеть высмеяла Путина за первую вакцину от коронавируса

Вторник 11 августа 2020 19:45
Кто в это поверит: сеть высмеяла Путина за первую вакцину от коронавируса
Путина высмеяли за первую вакцину от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Владимир Путин заявил о первой вакцине от COVID-19

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. По словам президента РФ, вакцину зарегистрировали во вторник, 11 августа. При этом в сети многие отнеслись к этому заявление с большим скептицизмом.

На совещании с членами правительства Путин заявил, что сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.

Также глава РФ отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от COVID-19. После первой прививки ее температура поднялась до 38, а на следующий день была 37 с небольшим.

И хотя в Минздраве РФ говорят о высокой эффективности данной вакцины, многие высмеяли заявление Путина.

  • Неужели найдутся те, кто в это поверит?!?!
  • Ага, так и поверили, и побежали следом за дочкой Путина получать неизвестную чем напичканную вакцину... Хоть бы "дочку" не приплетал здесь... Уйа-уйа, вакцина первая моя;
  • Не верю!
  • Если честно, я не верю в эту пандемию, ну как-то интуиция срабатывает, что не так страшен черт, как его малюют;
  • Я работаю с короновирусом, и все что говорят правда, люди умирают и много, очень много, а прививку пусть себе в язык сделает может поможет;
  • Удачи всем добровольцам!
  • Пусть путин прилюдно сделает себе прививку, получит бесплатно памятник в придачу от Хабаровска...
  • Неужели найдутся желающие после такой неудачной рекламы - дочь сделала?
  • Какая дочь?
  • Уже смотрел западные СМИ. Они визжат;
  • Че пи**ит !!! Дочка сделала! Чья? Опять в уши ссыт. Устали уже от вашей ахинеи... Продвинутые страны не говорят об этом, а у нас слишком продвинутая медицина оказывается!!! А я считал себя дураком!!! Думаю, почему, кому деньги позволяют - едут за бугор лечиться.

Кто в это поверит: сеть высмеяла Путина за первую вакцину от коронавируса

Кто в это поверит: сеть высмеяла Путина за первую вакцину от коронавируса

Кто в это поверит: сеть высмеяла Путина за первую вакцину от коронавируса

Скриншоты с Facebook

Напомним, в Украине у ребенка впервые зафиксирован нетипичный воспалительный синдром из-за COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве начнут выдавать наборы индивидуальной защиты от коронавируса.

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