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Це не псує ваші зуби: лікарі розвінчали найпопулярніший міф про карієс

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Понеділок 31 січня 2022 08:26
Це не псує ваші зуби: лікарі розвінчали найпопулярніший міф про карієс Фото: Солодощі не впливають на появу карієсу (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Всім з нас знайоме твердження, що солодощі не можна їсти у великій кількості через те, що вони псують зуби. Виявляється це не так, і на каріозний процес десерти і цукерки не впливають.

Про це повідомила лікар-стоматолог Юлія Лапушкіна.

Основний міф про карієс

Стоматолог запевняє, що навіть при відмові від цукру - зуби все одно будуть схильні до руйнування. Вся справа в специфічних бактеріях, які "харчуються" залишками їжі на зубах. Зовсім не важливо, якого роду ця їжа.

"Справжня причина, чому виникає карієс на зубах - це специфічні бактерії, які мешкають на поверхні емалі, в зубному нальоті та харчуються залишками їжі", - повідомила фахівець.

Також доктор повідомила, що каріозні мікроби потрапляють в рот людини ще в дитинстві.

"Дитина народжується стерильною, але надалі бактерії, одного разу потрапивши в порожнину рота, залишаються там на все життя. Зазвичай "зараження" каріозними мікробами відбувається ще в дитинстві, з загального посуду або слини мами, тата. Вони дбайливо облизують соски, ложечки, які потім відправляються в рот дитини", - розповіла стоматолог.

Як розвивається карієс

Якщо не вживати ніяких заходів і не проводити профілактику, каріозний процес поширюється вглиб. Утворюються порожнини, можуть приєднатися різні ускладнення. При несприятливому перебігу відбувається втрата зуба. Причиною карієсу вважається руйнівну дію бактерій на тверді тканини зуба.

Профілактика карієсу

Запам'ятайте, найважливіша профілактика карієсу - це ретельне чищення зубів.

Чистити зуби потрібно кожен день і ретельно, як мінімум двічі на день по 2-3 хвилини. При цьому головка щітки повинна здійснювати вертикальні, (спрямовані від ясен руху), а також і горизонтальні і кругові рухи.

Як ми раніше писали, стоматолог розповів, чому насправді стираються зуби.

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