Це не для України: лікар заявила про зайві заходи захисту від коронавіруса

Коронавірус викликає страх у багатьох українців, які всіма силами намагаються дотримуватися заходів обережності - мити руки, не торкатися обличчя, дотримуватися дистанції, правильно чхати і кашляти. Але деякі з відомих приписів не зовсім актуальні для України, вважає український вірусолог і доктор наук Алла Мироненко.

На думку фахівця, ряд пересторог дотримуватися потрібно обов'язково. До них відносяться:

ретельно мити руки з милом,

обробляти їх антисептиком після контакту з поверхнями, які можуть бути потенційно заразними,

носити маски і одноразові рукавички після відвідування людних місць і так далі.

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Але ось мити всі принесені з супермаркету продукти і упаковки, лікар вважає зайвим, а заразитися коронавірусом в Україні від м'яса та яєць малоймовірно, пише НВ.



"Мити всі принесені продукти і упаковки з милом - це панічне. Мийте перед їжею продукти в звичайному порядку, мийте руки перед їжею. Навряд чи ви заразитеся коронавірусом від пачки яєць з супермаркету", - говорить Мироненко.

Що стосується м'яса, як потенційного джерела зараження, вірусолог вважає, що заразитися курячим філе з супермаркету не можна.

"Рекомендації по м'ясу - це частина рекомендацій для Китаю, де в якості соусу звично вживають свіжу кров. Ви навряд чи її вживаєте", - стверджує вірусолог.

Раніше ми писали, що Комаровський розповів, чому карантинні заходи не зупиняють поширення коронавіруса і коли ситуація може змінитися.