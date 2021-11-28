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"Це дуже небезпечно": Комаровський розповів, як не можна зберігати продукти в холодильнику і морозилці

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Неділя 28 листопада 2021 11:41
"Це дуже небезпечно": Комаровський розповів, як не можна зберігати продукти в холодильнику і морозилці Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський навів кілька фактів про такий сучасний спосіб тривалого зберігання продуктів, як їх заморозка. Заслужений лікар впевнений, що заморозка - найкращий спосіб для того, щоб максимально зберегти користь їжі, проте є важливі "але".

Як не можна заморожувати продукти, щоб уникнути проблем, педіатр розповів на своєму каналі в YouTube.

Педіатр радить пам'ятати про цифру "-18". Саме при таких градусах і нижче повинні зберігатися продукти. Про це важливо пам'ятати при покупці холодильника або морозильної камери.

Важливі правила заморозки продуктів

Продукти повинні бути максимально свіжими до того моменту, коли ви вирішите їх заморозити.

Уважно читайте інструкцію до морозильної камери. Наприклад, в них є відсіки "для зберігання" і "для заморозки". Це означає, що незаморожені продукти не можна класти поруч з уже замороженими.

У морозильній камері не повинно бути циркуляції повітря, на відміну від холодильника

"Коли ви щось зберігаєте в холодильнику, дуже важливо, щоб там була циркуляція повітря. Тобто якщо в звичайному холодильнику продукти стоять щільно, і повітря між ними не циркулює, то це дуже небезпечно. Температура не знижується, не охолоджуються продукти. То в морозильній камері - все навпаки... В ідеалі порожнього місця бути не повинно", - стверджує лікар.

Якщо ж в морозильній камері є порожнє місце, заповніть його хладоелементом (льодом). Він стане в нагоді, наприклад, в разі травм, а також відсутності електрики.

Як потрібно зберігати продукти в морозилці:

Заморожуйте завжди холодне - спочатку остудіть, а потім в морозилку.

Заморожуйте малими порціями, щоб потім "не відпилювати" від великого шматка або не розморожувати все відразу і знову не заморожувати.

Заморожуйте в спеціальних щільних пакетах і ємностях, а не в звичайних "кульочках". На них є відсіки для записок, на яких можна написати дату.

Заморожуйте бланшовані продукти. Наприклад, моркву можна натерти, покласти в сито, і на 30 секунд опустити в окріп або пар. Тоді продукти будуть зберігатися значно довше.

Зіпсовані продукти заморожувати заборонено

"Існує така глобальна помилка, що якщо є щось зіпсоване, а ми його заморозимо, то ми повбиваємо там всіх мікробів... Якщо продукт пропав, а ми його заморозимо, то ви нікого там не вб'єте. Тому зберігати потрібно початково якісні продукти. Заморожування не вбиває шкідливі бактерії", - додав Комаровський.

Раніше доктор Комаровський розповів, яка каша вважається найшкідливішою.

Також педіатр дав пораду, яке молоко потрібно пити - лактозне або безлактозне.

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Євген Комаровський
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