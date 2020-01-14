Це норма: у Києві в супермаркеті продавець пояснив покупцям тарганячі перегони по продуктах (відео)

У столичному "Сільпо" покупці поскаржилися на тарганів, які повзають по продуктах
У Києві в супермаркету "Сільпо" по продуктах харчування на прилавку повзав тарган, а на обурення покупниці співробітник магазину відповів, що "це норма". Дівчина зняла на відео комаху на випічці, після чого ролик потрапив в мережу.
Інцидент стався в магазині популярної мережі за адресою вулиця Івашкевича, 6/8а в районі Виноградар, передає "Інформатор".
Пізніше мешканка столиці звернулася зі скаргою до адміністрації продуктового супермаркету, в якій описала як самі "тарганячі перегони" по хлібобулочних виробах, так і переказала відповідь продавця щодо "норми".
Цього разу Тетяну запевнили, що відреагують належним чином і найближчим часом мають намір подати заявку на проведення позапланових заходів зі знищення комах.
Відео: у Києві в "Сільпо" по випічці повзав тарган
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на ситуацію із "живністю" на прилавках супермаркету, дехто іронізує над проблемою з тарганами, які вільно повзають по продуктах, проте інші закликають наполегливо домагатися від адміністрації дезінфекції в магазині.