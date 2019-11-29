Це покарання для мене: Мадонна шокувала шанувальників заявою

Мадонна (Фото: facebook.com/madonna)

Поп-зірка Мадонна звернулася до шанувальників

Мадонна, зірка американської поп-музики, шокувала фанатів своєю заявою про стан здоров'я. Вона змушена була скасувати три концерти в Бостоні 30 листопада і 1-2 грудня через нестерпні болі. Співачка зараз перебуває в турне в підтримку свого 14-го студійного альбому Madame X.

Мадонна звернулася до своїх фанатів в соціальних мережах і зізналася, що її біль став нестерпним.

"Будь ласка, вибачте мене за цей несподіваний поворот подій. Щоденно виступаючи з концертами, я отримую величезне задоволення, а їх скасування - це свого роду покарання для мене. Біль, який я зараз відчуваю, нестерпний. Я повинна відпочити і дотримуватися рекомендацій лікарів. Так я зможу повернутися ще більш сильною і продовжити гастролювати з Madame X для всіх вас", - написала зірка.

Мадонна (Фото: facebook.com/madonna)

Про те, що саме їй заподіює біль, вона не повідомила, проте фанати згадали, що ще в жовтні вона згадувала про порвану зв'язку і проблеми з коліном. Після своїх виступів в Лос-Анджелесі, в її Instagram з'явилося відео, де Мадонна приймає ванну з льодом. В підписі вона зазначила, що така ванна рятує її від численних травм.

Скасування концертів для Мадонни дуже болюче і за всю свою кар'єру вона змушена була зробити це лише кілька разів.