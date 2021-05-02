Це м'ясо абсолютно не підходить для шашлику: не робіть таку помилку

Шеф-кухар розповів, що більшою частиною успіху шашлику є правильний вибір м'яса для смаження. Як знайти ідеальний шматок для приготування першокласної м'ясної страви на вугіллі - читайте далі в нашому матеріалі.
Про це пише АиФ.
Шеф-кухар каже, що не підійде та частина, яка найбільше задіяна при життєдіяльності тварини:
З них можна робити фарш або тушкувати, а ось на шашлик вони не підуть, навіть якщо довго маринувати.
Для приготування шашлику потрібно вибирати шматок м'яса з достатньою кількістю жирових прошарків.
Візьміть окіст, лопатку, корейку. Найкращим вибором стане ошийок з рівномірними прошарками жиру для отримання соковитого шашлику.
Вибирайте м'ясо молодої тварини - воно не має різкого запаху. Ідеальним буде шматок рожевого кольору без жовтизни (це ознаки старого м'яса, як і темно-червоний колір).
Найкраще підійде стегно, гомілка, крило. Тут справа в кістці, завдяки якій м'ясо вийде соковитим і смачним.
Правильно наріжте м'ясо рівномірними шматочками і обов'язково поперек волокон. Товщина кожного шматочка повинна бути, як два сірникових коробка складених разом.
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