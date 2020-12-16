Це місце могло бути священним: в Туреччині археологи знайшли таємничі руїни

В Туреччині археологи виявили стародавню споруду. Руїни мармурової споруди розкопали в районі Кадикей Стамбула. На думку вчених, можна говорити про те, що колись це місце було священним.

Як повідомляє видання Daily Sabah, вчені почали свої дослідження в цьому районі в 2018 році. Вони почали шукати на території залізничного вокзалу Гайдарпаша. Станція була закрита на ремонт, але потім тут були виявлені древні артефакти, і з того часу на цьому місці велися археологічні роботи.

Структура, виявлена на платформах очікування станції, займає значну територію і має абсидальну форму, яка є характерною рисою старовинних церков.

В Стамбулі знайшли залишки стародавньої будови (фото: dailysabah.com)

Раніше на території району Кадикей знаходився стародавній палац візантійської епохи. Археологи думають, що знайдені руїни - це залишки цієї будови, включаючи різнокольорові мозаїчні фрагменти і мармур в районі, де він нібито знаходився.

Однією з найцінніших знахідок став фонтан. Він також датується ранньовізантійским правлінням. В 2019 році біля станції під час розкопок були знайдені останки 1500-річної церкви. Також там виявили старовинні монети.

Як ми писали раніше, вчені показали, як виглядала давня тварина 150 млн років тому.