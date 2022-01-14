Ця олія є найкращою для приготування їжі: знижує ризик смерті від раку

Тому, якщо ви любите готувати на оливковій олії або навіть збризкуєте нею листову зелень для гарніру, то вам пощастило. Все тому, що вона знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань, раку, нейродегенеративних та респіраторних недугів.

В експерименті взяли участь 92 тис. чоловіків та жінок у Сполучених Штатах, які не мали серцево-судинних захворювань. Дослідження дійшло висновку, що учасники з високим споживанням оливкової олії (не менше половини столової ложки на день) були пов'язані з нижчим ризиком смертності від усіх причин у порівнянні з тими, хто рідко вживав оливкову олію.

На оливковій олії краще смажити (freepik)

Окрім того, високе споживання оливкової олії було пов'язане зі зниженням ризику смертності від серцево-судинних захворювань на 19%, зниженням ризику смертності від раку на 17%, зниженням ризику смертності від нейродегенеративних захворювань на 29%.

За словами вчених, оливкова олія не тільки може знизити ризик інсульту та серцевих захворювань, але й також знизить ризик ревматоїдного артриту та діабету.

Оливкова олія є здоровим джерелом ненасичених жирів, які можуть допомогти знизити рівень холестерину в крові та полегшити запалення.