Ліки від втрати пам'яті: Супрун нагадала про злочини Кремля в річницю MH17

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун звернулася до українців і світу в річницю катастрофи MH17

В п'яту річницю катастрофи MH17 - літака Boeing 777, який збили російські терористи над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року, Уляна Супрун нагадала про злочини, які чинили і продовжує чинити влада РФ на території України й інших держав. Про це чиновниця написала на своїй сторінці в Facebook.

І хоча весь світ знає про злочини Кремля, чому є неспростовні докази, влада РФ продовжує нахабно відбріхуватися, - пише Супрун.

"Фактично сьогодні вже відомо, кому належала установка "Бук", звідки її привезли на територію України, хто дозволив це перевезення та координував його. Так само весь світ знає, хто розв’язав цю війну та вбиває українців", - заявляє очільниця МОЗ.

Супрун нагадала, що місяць тому були названі імена чотирьох підозрюваних, які безпосредньо були причетні до збиття малазійського боїнга.

Супрун звернулася до українців і світу в річницю катастрофи MH17 (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Але Кремль і далі продовжує брехливо відкидати звинувачення. І хоча наразі є підозри лише для окремих росіян, Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили державу Росія в збитті літака, на якому були їхні громадяни", - пише Супрун.

Також в. о. міністра охорони здоров'я нагадала світу про інші злочини російської влади: 13 тисяч вбитих українців, трагедія MH17, атака в Солсбері та бомбардування цивільних у Сирії.

"Це ліки від втрати пам’яті для нас із вами та для всього світу. Коли запрошуєте вбивць за один стіл, не треба потім дивуватися", - підсумувала Супрун.

Супрун звернулася до українців і світу в річницю катастрофи MH17 (скрін: facebook.com/ulanasuprun)

А український військовий і блогер Анатолій Штефан Штірліц нагадав про злочин російських бандформувань, опублікувавши знімки терористів, які переможно фоткалися на тлі рештків збитого літака.

"Просто хочу нагадати, щоб Ви пам'ятали їх радісні обличчя та лайки. Справжні обличчя окупантів, вбивць та терористів. Всюди куди приходить "русский мир" пахне кров'ю..." - написав Анатолій Штефан.

Терористи фотографуються на тлі збитого Boeing 777 (фото: facebook.com/Shtirlitz69)

Нагадаємо, 17 липня 2014 літак Boeing 777 виконував регулярний рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія). Він вилетів з Амстердама о 13:30 за київським часом і зв'язок з ним перервався близько 16:00. Рештки літака впали поблизу міста Торез Донецької області.

На борту перебувало 298 людей (283 пасажирів і 15 членів екіпажа), ніхто не врятувався. 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.

Boeing 777 був збитий ракетою "земля-повітря", запущеною російськими диверсантами або проросійськими терористами з території "ДНР" за допомогою самохідного ЗРК "Бук" М1, який доправили туди з території Росії.

Раніше ми писали, що через скандальний телеміст, який планували провести між українським NewsOne і пропагандистським Росія 24, ведучі українського каналу потрапили до "Чистилища" Миротворця.

Нагадаємо, Уляна Супрун різко висловилася з приводу тривалої декретної відпустки в Україні, назвавши такі "пільги" радянським пережитком. Глава МОЗ вважає, що потрібно докорінно змінювати всю систему, щоб дати можливість жінкам успішно поєднувати материнство і самореалізацію в професії.