Це був кошмар: українка розповіла про страшне ставлення до туристів в аеропорту Афін

Українка розповіла деталі затримання туристів в Афінах (Колаж РБК-Україна)

Першу ніч туристи з України провели на трьох стільцях і без води

В Афінах майже на три доби застрягли туристи з України. При покупці квитків їх ніхто не попередив, що буде недостатньо для відвідування країни тільки біометричного паспорта. 17 людей змушені були провести три доби в поліцейському ізоляторі.

Українка з Черкас Лариса Семиз, яка полетіла в Грецію з двома онуками, розповіла про жахливі умови в аеропорту Афін і про ставлення до українських туристів. Про це пише видання OBOZREVATEL.

Лариса полетіла в Грецію на лікування і з собою взяла онучок. Додаткову оформляти візу вона не стала, оскільки між Грецією та Україною безвізовий режим. З'ясувалося, що через карантинний режим безвіз де-факто не працює і ніхто її не попередив про це при покупці квитків. Разом з онуками вона опинилася в поліцейському ізоляторі аеропорту.

"Вони дуже погано себе поводилися стосовно нас. Я перший раз в цій країні стикаюся з такою поведінкою. Просто соромно за них. Прикордонники відвели нас в поліцію аеропорту. І поліцейські ставилися до нас, наче ми везли контрабанду і нас спіймали в горах при незаконному перетині кордону", - розповіла українка.

Спочатку туристів тримали у вузькому коридорі, а потім перевели в ізолятор. В туалет дозволили піти тільки через кілька годин.

"Через три години мене з дітьми вперше пустили в туалет і дозволили набрати води з-під крана. Ми всі з ручною поклажею, в приміщенні не було навіть розеток, щоб підзарядити телефон. Настала ніч, і це був кошмар – холодно, сильно працювали кондиціонери, але теплих речей з собою не виявилося. Діти перенесли важко, але добре, що не захворіли. Дали всього три стільці, дісталися моїм дітям. Але вони не могли заснути", - додала Семиз.

Вночі українка не витримала і подзвонила на гарячу лінію консульства України в Греції. Консул спочатку довго обурювалася тим, що її розбудили серед ночі, а потім заявила, що допомогти не може.

"До цього був прецедент – хлопець просидів там 16 днів. Консул нам добу пояснювала, що відправити назад нас можуть тільки рейсом Ryanair і ніякими іншими авіалініями. І ми не можемо купити зворотний квиток, заплатити за їжу, оплатити готель. Я пропонувала будь-які варіанти, лише б витягнути дітей з цього кошмару", - розповіла жінка.

За словами Семиз, в консульстві наполягали на тому, що умови в ізоляторі – це найкраще, що можуть запропонувати українцям в Греції. Туристи почали підіймати шум, звернулися в ЗМІ та лише це їм допомогло вибратися з пастки. До обіду наступного дня їм видали матраци, а з консульства привезли воду, туалетний папір, мило та антисептик.

Раз на добу одного з туристів випускали в місцевий ресторан, а інші писали список того, що потрібно купити.

"Насправді, взяти було нічого, гарячої їжі не було. Чай, кава, йогурт. Але в перший день ми й тому раділи. Речей з собою не було, а вночі нам холодно, вдень – жарко. Потім мені дозволили взяти деякі предмети", - додала українка.

До останнього українці не знали, чи зможуть вони полетіти додому. Спочатку не відгукувалася авіакомпанія, потім не могли узгодити рейс. У Києві в аеропорту всі були дуже здивовані такою ситуацією, через те, що перед цим були літаки до Греції, і всі пасажири безнапасно змогли потрапити в країну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці, які застрягли в аеропорту Афін, розповіли про жахливі умови в ізоляторі.