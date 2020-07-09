Это был кошмар: украинка рассказала о жутком отношении к туристам в аэропорту Афин

Украинка рассказала детали задержания туристов в Афинах (Коллаж РБК-Украина)

Первую ночь туристы из Украины провели на трех стульях и без воды

В Афинах почти на трое суток застряли туристы из Украины. При покупке билетов их никто не предупредил, что будет недостаточно для посещения страны только биометрического паспорта. 17 человек вынуждены были провести трое суток в полицейском изоляторе.

Украинка из Черкасс Лариса Семиз, которая полетела в Грецию с двумя внучками, рассказала о жутких условиях в аэропорту Афин и об отношении к украинским туристам. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Лариса полетела в Грецию на лечение и с собой взяла внучек. Дополнительную визу она оформлять не стала, так как между Грецией и Украиной безвизовый режим. Выяснилось, что из-за карантинного режима безвиз де-факто не работает и никто ее не предупредил об этом при покупке билетов. Вместе с внучками она оказалась в полицейском изоляторе аэропорта.

"Они очень плохо себя вели себя по отношению к нам. Я первый раз в этой стране сталкиваюсь с таким поведением. Просто стыдно за них. Пограничники отвели нас в полицию аэропорта. И полицейские относились к нам, словно мы везли контрабанду и нас поймали в горах при незаконном пересечении границы", - рассказала украинка.

Сначала туристов держали в узком коридоре, а потом перевели в изолятор. В туалет разрешили пойти только через несколько часов.

"Через три часа меня с детьми впервые пустили в туалет и разрешили набрать воды из-под крана. Мы все с ручной кладью, в помещении не было даже розеток, чтобы подзарядить телефон. Наступила ночь, и это был кошмар – холодно, сильно работали кондиционеры, но теплых вещей с собой не оказалось. Дети перенесли тяжело, но хорошо, что не заболели. Дали всего три стула, достались моим детям. Но они не могли уснуть", - добавила Семиз.

Ночью украинка не выдержала и позвонила на горячую линию консульства Украины в Греции. Консул сначала долго возмущалась тем, что ее разбудили среди ночи, а потом заявила, что помочь не может.

"До этого был прецедент – парень просидел там 16 дней. Консул нам сутки объясняла, что отправить назад нас могут только рейсом Ryanair и никакими другими авиалиниями. И мы не можем купить обратный билет, заплатить за еду, оплатить гостиницу. Я предлагала любые варианты, лишь бы вытащить детей из этого кошмара", - рассказала женщина.

По словам Семиз, в консульстве настаивали на том, что условия в изоляторе – это лучшее, что могут предложить украинцам в Греции. Туристы начали поднимать шум, обратились в СМИ и только это им помогло выбраться из капкана. К обеду следующего дня им выдали матрасы, а из консульства привезли воду, туалетную бумагу, мыло и антисептик.

Раз в сутки одного из туристов выпускали в местный кафетерий, а остальные писали список того, что нужно купить.

" На самом деле, взять было нечего, горячей еды не было. Чай, кофе, йогурт. Но в первый день мы и тому радовались. Вещей с собой не было, а ночью нам холодно, днем – жарко. Потом мне разрешили взять кое-какие предметы", - добавила украинка.

До последнего украинцы не знали, смогут ли они улететь домой. Сначала не отзывалась авиакомпания, потом не могли согласовать рейс. В Киеве в аэропорту все были очень удивлены такой ситуацией, так как перед этим были самолеты до Греции, и все пассажиры благополучно смогли попасть в страну.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы, которые застряли в аэропорту Афин, рассказали о жутких условиях в изоляторе.