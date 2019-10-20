Це найгірші спогади: Меган Маркл і принц Гаррі зробили гучну заяву

Меган Маркл більше не витримує тиску з боку журналістів і заявляє про це всьому світу. Принц Гаррі дуже переживає за стан своєї дружини і нагадує громадськості, що принцеса Діана також була жертвою цькування з боку преси.

Незабаром шанувальники королівської сім'ї побачать документальний фільм, присвячений африканського туру Меган Маркл і принца Гаррі. У даній картині будуть розкриватися і позитивні, і негативні моменти.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

"Кожен раз при вигляді камери, при звуці клацання фотоапарата і його спалаху я повертаюся назад. Це найгірші спогади з життя мами, які неминуче сусідять з кращими", - говорить принц Гаррі.

Меган Маркл також ділиться своїми емоціями і каже, що відчула великий тиск із боку ЗМІ, а це, в свою чергу, негативно позначилося на її здоров'ї.

"Послухайте, будь-яка жінка, особливо коли вона вагітна, вразлива. Це дійсно складно. А потім з'явився новонароджений, розумієте", - відповіла герцогиня Сассекська.

Журналіст Том Бредбі поцікавився, чи можна сказати, що вона "не зовсім у порядку" і "це дійсно була боротьба", герцогиня відповіла коротким "так". Крім того, Меган подякувала журналістам за участь.

"Дякую, що запитали про це, тому що мало хто цікавився, чи в порядку я. Але це надто реально, щоб приховувати свої почуття за лаштунками", - сказала вона.

Нагадаємо, що Меган Маркл здійснила справжній подвиг заради принца Гаррі.